תאונה קשה הבוקר (רביעי) באשקלון: הולך רגל בן 80 נפגע מאוטובוס בשדרות דוד בן גוריון שבעיר.
לאחר שהתקבל דיווח במד"א, חובשים ופראמדיקים הגיעו לזירת התאונה והעניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר שנפגע. הוא פונה לבית החולים ברזילי כשהוא במצב קשה, אך בהכרה. הוא סובל מחבלה רב מערכתית.
שוטרי תחנת אשקלון ובוחני התנועה של מרחב לכיש פתחו בחקירת נסיבות התאונה. בוחני התנועה הגיעו לזירה ואספו ממצאים, במסגרת החקירה עכבו השוטרים לחקירה את נהג האוטובוס בחשד למעורבות בתאונה.
לפנות בוקר אירעה תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 471 סמוך למחלף אונו. פרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים בילינסון גבר בן 50 שנפצע באורח בינוני.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים