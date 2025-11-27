2 תאונות דרכים אירעו הלילה לפנות בוקר (חמישי) בכבישים: צעיר כבן 18 נפצע בינוני לאחר שרכבו התנגש בעץ ברחוב אריאל שבאשקלון.
חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי כשהוא סובל מחבלת ראש. תאונה נוספת אירעה לפנות בוקר גם במחלף יבנה. מספר כלי רכב התנגשו סמוף למחלף, ובמקום נפצעו שני בני אדם.
צעיר בן 22 נפצע באורח בינוני עם חבלות בגפיים, וגבר בן 33 שנפצע באורח קל ולא נזקק לטיפול ופינוי. הצעיר שנפצע בינוני פונה לטיפול רפואי בבית החולים אסותא באשדוד.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים