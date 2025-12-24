זמן קצר לאחר שחרורו של אלון אהל מהשבי, הוא שיתף על החלום הגדול ביותר שלו – לחגוג את החיים לצד האומנים האהובים עליו, שהשירים שלהם היו משמעותיים עבורו בתקופת השבי. כעת הוא יגשים את חלומו בהאנגר בת"א

במהלך תקופת שנתיים של שבי, אלון אהל חלם על הרגע שבו יעלה על הבמה אחרי ששרד. כעת הוא עושה זאת עם האמנים הגדולים של ישראל.

היום (רביעי) הוא מכריז לראשונה על המופע, שכל הכנסותיו ילכו לקופת השיקום שלו לאחר השבי, יחד עם האמנים המפורסם אביתר בנאי, גיא מזיג, אלון עדר, מארינה מקסימיליאן, קרולינה, מוניקס סקס, גל תורן, עידן עמדי ושלומי שבן.

אלון, נגן פסנתר מחונן מילדות, שהנגינה והמוזיקה הם חלק ענק בחייו, ואחד מהדברים שהחיזקו אותו בתקופת השבי, יעלה לראשונה על במת ההאנגר 11 למופע חגיגי וחד פעמי, עם מיטב האומנים – כולם נרתמו מיד בהתנדבות מלאה כדי לקחת חלק באירוע המרגש.

על הבמה תופיע להקה מלאה לצד אלון שינגן על פסנתר, והוא ילווה בנגינה ושירה את האומנים המתארחים, לצד שיתוף קטעים אישיים לאורך המופע.

אמו של אלון, עידית אהל, משתפת כי זהו רגע מאושר בשבילה: "ברגעים הכי קשים שאלון היה בשבי היתי עוצמת את העניים ודמיינתי אותו מנגן על במה מול אלפי אנשים והוא פשוט מאושר, ועכשיו זה קורה…אושר זה לראות חלומות מתגשמים, אלון פה איתנו וחיי את המוזיקה , חיי את החיים."

אלון אהל מתייחס למופע: "אני נרגש מאד. זו פעם ראשונה שאני עולה לבמה כזו וזה כבוד עצום בשבילי לחלוק את הבמה עם אותם אמנים שהשירים שלהם ליוו אותי כל התקופה. חשוב לי להראות לכולם שהאור מנצח את החושך. אני בא לחבק ולומר תודה לכל אותם אנשים שתמכו בי ובמשפחה שלי ולחגוג איתכם את החיים."