שורד השבי אלון אהל, מספר בראיון לחדשות 12 מה עבר עליו בזמן שהותו בשבי וחושף פרטים קשים במיוחד.

תחילה הוא מספר כיצד אחרי שפצעו אותם, לקחו אותם בטנדרים לעבר רצועת עזה. שם הם מגיעים לבית החולים מוקפים בהמון עזתי זועם. "לקרוא להם בלתי מעורבים?", הוא שואל בביטול. "כולם מעורבים שם. אתה מתפלל שיצליחו להשחיל אותך לאיפשהו. זה פחד אלוהים. אני צורח להם שאני לא רואה, והם הורידו ממני את הבגדים תוך כדי שהם מנסים שלא ייכנסו אנשים".

הוא מספר שהתפרים נעשו ללא הרדמה וכי הוא סבל מכאבי תופת. "בשבועיים הראשונים לא דיברנו", הוא נזכר. "ישבתי שם עם אנשים שלא היה לי מושג מי הם. לוקחים אותך ברגע מהחיים. אני ילד בן 22, מה אני יודע על החיים בכלל? תלשו אותי מהמציאות ושמו אותי בגיהינום בשנייה".