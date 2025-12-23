שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ׳, השתתף היום (ראשון) בטקס חתימה על הקמת המשכן החדש לעובדי המינהל האזרחי בשער בנימין, ונשא דברים בנוגע למדיניות הממשלה ולהמשך המהלכים המדיניים והאזרחיים ביהודה ושומרון וברצועת עזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
האמירה של סמוטריץ' מצטרפת להכרזה של שר הביטחון ישראל כ"ץ על הקמת היאחזויות נח"ל בצפון הרצועה.
רוצים שנתניהו יחזור עם ריבונות
בדבריו פנה סמוטריץ׳ לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואמר כי קיימת ציפייה לשובו מוושינגטון עם החלטה על החלת ריבונות דה יורה. עוד ציין כי לשיטתו, בעתיד המבנה החדש יוכל להעניק שירותי ממשלה גם להתיישבות שתוקם מחדש בחבל עזה.
"לא ירחק היום ובעזרת השם המבנה הזה יתן שירותי ממשלה גם להתיישבות בחבל עזה. אני מנחה את מנהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר לאתר עד מבנה לפתיחת סניף דרומי כדי שתושבי ההתיישבות שתתחדש בעזה לא יצטרכו לנסוע עד כאן".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
את קטאריהו לא מעניין ריבונות. מעניין אותו רק ביטול המשפט שלו. תכב הוא יוציא לנו עוד סרטון של באגס באני...13:59 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לאנשים בארץ אין מה לאכול... הצפון הרוס (ראה קרית שמונה) ... הדרום שרוף (ראה ישובי העוטף) ... במרכז יש דירות כי הבעלים נטשו לחו"ל... ובתי הקברות מלאים קברים חדשים ... והאדיוט הזה מוכר חלומות לאוסף מטומטמים , נישב את עזה ... במציאות כלל לא בטוח שהמדינה תחזיק מעמד עוד 10 שנים ...
בתגובה ל: שירי מנתניה
טראמפ ממש יאשר סיפוח ביו"ש ... בזמן שהוא מחכה להשקעות במאות מיליארדים מקטאר , סעודיה , ואיחוד האמירויות.... כמה דביל צריך להיות כדי להאמין שתסריט כזה אפשרי ... ועוד בזמן שישראל בבידוד בינלאומי מוחלט , וראש ממשלת עברין מבוקש ב 142 מדינות ...14:46 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
את קטאריהו לא מעניין ריבונות. מעניין אותו רק ביטול המשפט שלו. תכב הוא יוציא לנו עוד סרטון של באגס באני...13:59 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לאנשים בארץ אין מה לאכול... הצפון הרוס (ראה קרית שמונה) ... הדרום שרוף (ראה ישובי העוטף) ... במרכז יש דירות כי הבעלים נטשו לחו"ל... ובתי הקברות מלאים קברים חדשים ... והאדיוט הזה מוכר חלומות לאוסף מטומטמים , נישב את עזה ... במציאות כלל לא בטוח שהמדינה תחזיק מעמד עוד 10 שנים ...
בתגובה ל: שירי מנתניה
טראמפ ממש יאשר סיפוח ביו"ש ... בזמן שהוא מחכה להשקעות במאות מיליארדים מקטאר , סעודיה , ואיחוד האמירויות.... כמה דביל צריך להיות כדי להאמין שתסריט כזה אפשרי ... ועוד בזמן שישראל בבידוד בינלאומי מוחלט , וראש ממשלת עברין מבוקש ב 142 מדינות ...14:46 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר