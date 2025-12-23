סמוטריץ׳ אמר בטקס פינוי המנהל האזרחי כי הוא מצפה להחלטה של הממשלה על ריבונות דה יורה, וציין כי משרד האוצר יפעל לפתיחת סניף דרומי שייתן מענה להתיישבות שתתחדש בעזה

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ׳, השתתף היום (ראשון) בטקס חתימה על הקמת המשכן החדש לעובדי המינהל האזרחי בשער בנימין, ונשא דברים בנוגע למדיניות הממשלה ולהמשך המהלכים המדיניים והאזרחיים ביהודה ושומרון וברצועת עזה.

האמירה של סמוטריץ' מצטרפת להכרזה של שר הביטחון ישראל כ"ץ על הקמת היאחזויות נח"ל בצפון הרצועה.

רוצים שנתניהו יחזור עם ריבונות

בדבריו פנה סמוטריץ׳ לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואמר כי קיימת ציפייה לשובו מוושינגטון עם החלטה על החלת ריבונות דה יורה. עוד ציין כי לשיטתו, בעתיד המבנה החדש יוכל להעניק שירותי ממשלה גם להתיישבות שתוקם מחדש בחבל עזה.

"לא ירחק היום ובעזרת השם המבנה הזה יתן שירותי ממשלה גם להתיישבות בחבל עזה. אני מנחה את מנהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר לאתר עד מבנה לפתיחת סניף דרומי כדי שתושבי ההתיישבות שתתחדש בעזה לא יצטרכו לנסוע עד כאן".