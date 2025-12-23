לאורך ימי החג התקיימו עשרות אירועים, מופעים ופסטיבלים שהפכו את ירושלים לבמה פתוחה, תוססת ומוארת. בין האירועים הבולטים: תערוכת האורות Winter Dreams II בגן הבוטני, שתימשך עד 30.1.26, שווקי חורף ואוכל בשער החדש ובטיילת ארמון הנציב, מופעי מוזיקה, קרקס, תערוכות ואירועי תרבות לכל המשפחה. כלל האירועים יחד יצרו עיר חורפית, מוארת ומלאת חיים.

בלב החגיגה עמד בניין עיריית ירושלים, שהפך ללילה אחד למרחב אומנותי במסגרת אירוע ״ספקטרום״. האירוע משך אלפי מבקרים ויצר מפגש בלתי שגרתי בין משרדי העירייה, אמנות, תרבות וקהל רחב. בנוסף, מיצגי ענק של חנוכיות מוארות הוצבו ברחבי העיר, האירו את המרחב הציבורי ופיזרו אווירת חג בכל פינה.

במקביל, קיימה עיריית ירושלים למעלה מ־150 אירועים ופעילויות ייעודיות לנוער ולמשפחות, לצד פעילות קהילתית ענפה במינהלים הקהילתיים בשכונות, בהשתתפות אלפי תושבות ותושבים.

גם בתחום הספורט נרשמה חגיגה יוצאת דופן: היכל פיס ארנה אירח לראשונה מאז פרוץ מלחמת ״תקומה״ שני משחקי כדורסל במסגרת היורוליג, המפעל הבכיר בכדורסל האירופי, בהם שיחקו הפועל תל אביב ומכבי תל אביב מול קבוצות מחו״ל, לעיני יותר מ־16,000 צופים, והמשחק בין בית״ר ירושלים לבני סכנין שאליו הגיעו כ-25,000 צופים.

בתי המלון בעיר דיווחו על תפוסה גבוהה לאורך ימי החג, לצד עומסים ותנועת מבקרים ערה במוקדים המרכזיים ברחבי העיר, בהם שוק מחנה יהודה, מרכז העיר, הכותל המערבי והעיר העתיקה, מתחם ממילא וכן האטרקציות השונות, בתי הקפה ומסעדות ברחבי העיר, אשר שיקפו את היקפי הביקוש הגבוהים ואת ירושלים כיעד מוביל בחג החנוכה.

בהתאם להיקפי הביקוש, תוגברה התחבורה הציבורית לכותל המערבי בכ־30% בשעות השיא, והתחבורה הפרברית והבין עירונית תוגברה בכ־20%. גם ברכבת ישראל נרשמה עלייה משמעותית במספר הנוסעים, אשר סיפקה מענה יעיל לביקושים.

העיר כולה הייתה הומה ולבושה חג, עם רחובות מלאים, תנועה ערה וחוויה ירושלמית חורפית, צבעונית ומזמינה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: “חנוכה בירושלים הוכיח פעם נוספת שהבירה היא מוקד משיכה מרכזי במועדי ישראל. השילוב בין תרבות, קהילה, נוער וספורט, לצד מאות אלפי המבקרים שהגיעו לעיר, מחזק את ירושלים כעיר של אור, שמחה וחוויה לכל גיל. אני מודה לכל השותפים והעוסקים במלאכה ומאחל חג אורים שמח לתושבי ירושלים ולאורחיה.”