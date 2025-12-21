יוזמות תרבות, פסטיבלים, תערוכות ומהלכים סביבתיים חדשים מסכמים את סוף 2025 – מהצלת צבי ים ועד מוזיקה, טבע ותיירות עם מבט ל-2026

שלהי שנת 2025 מביאים עמם שורה של יוזמות, פסטיבלים ופרויקטים בתחומי התרבות, הטבע, המוזיקה והתיירות, עם מבט קדימה אל תחילת 2026. מהצלת צבי ים ועד פסטיבלי חורף ומהלך סביבתי חדש בצפון – אלה האירועים הבולטים.

נפתח המרכז הארצי להצלת צבי הים

רגע לפני סיום השנה נפתח למבקרים המרכז הארצי להצלת צבי הים של רשות הטבע והגנים, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומועצה אזורית עמק חפר. המרכז, שפעל עד כה ללא קליטת קהל, פותח לראשונה את שעריו במבנה חדש הכולל חדרי ניתוח, אזור אקלום לצבים פצועים, מרכז חינוכי ובריכות גרעין רבייה.

הפתיחה תתבצע בהדרגה: תחילה פיילוט לקבוצות בלבד עד סוף ינואר, ובהמשך תקופת הרצה ברישום מראש. ברשות מקווים לפתיחה מלאה לקהל הרחב עד אפריל 2026.

פסטיבל מוזתיקה חוזר – ולראשונה בירושלים

פסטיבל מוזתיקה של עמותת מוזתיקה חוזר זו השנה השביעית ויתקיים לראשונה בירושלים, בשיתוף המרכז למוזיקה ירושלים. במסגרת הפסטיבל יתקיימו כ-20 קונצרטים קהילתיים במוסדות חינוכיים, טיפוליים ושיקומיים בירושלים ומחוצה לה, עם גישה חופשית לכל קהל. הפסטיבל ייחתם בשני קונצרטים לקהל הרחב: קונצרט במסגרת הסדרה "צעירים במרכז" שישודר בקול המוזיקה, וקונצרט גאלה חגיגי באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב.

"אורות גבוהים": פסטיבל חורף בספרייה הלאומית

בספרייה הלאומית יתקיים פסטיבל החורף "אורות גבוהים" במשך שלושה לילות, בין 6 ל-8 בינואר. במסגרת הפסטיבל יתקיימו הופעות אינטימיות של מיטב האמנים, המשלבות מוזיקה ואווירה ייחודית. המופעים יתקיימו באודיטוריום ע"ש דוד גפן, במרכז חוויית הספרייה ע"ש יונס וסוראיה נזריאן ובאולמות הקריאה.

תערוכה חדשה: "תאיר כאור יום חשכת לילה"

בגלריית האמנים של קניון עופר רמת אביב תיפתח ב־29 בדצמבר תערוכה חדשה בשם "תאיר כאור יום חשכת לילה", שתוצג עד 29 בינואר 2026. בתערוכה מציגים האמנים דקל לופה, מאיר זימברג ואמרי בן-גרא עבודות שנוצרו בתקופות קשות, במיוחד בשנתיים האחרונות, ומבקשות לעורר התבוננות, תקווה והתמקדות בטוב.

חורף חמים: סדרת משקאות וקערות חדשות

רשת הוולנס משיקה סדרת חורף בשם hot & oat, המבוססת על משקה שיבולת השועל של Alpro. הסדרה תימכר בעונת החורף בלבד ותצטרף למגוון של rebar. המשקאות מבוססים על תיבול טבעי, והקערות מציעות שיבולת שועל חמה עם פירות ותוספות – כחלק מחיזוק נוכחות המותג בעונת החורף.

עידן רייכל עם הסינפונייטה הישראלית באר שבע

הסינפונייטה הישראלית באר שבע תארח את עידן רייכל לקונצרט מיוחד, שבו יבוצעו שיריו בעיבוד סימפוני חדש בניצוחו של ירון גוטפריד. על הבמה יעלה הרכב סימפוני מלא של 50 נגנים, כולל נבל וכלי נשיפה. בין השירים: "חלומות של אחרים", "ממעמקים", "ואם תבואי אליי" ו"ככה מיום ליום".

מחזירים את המים לטבע: מהלך חדש בבית שאן

מהלך חדש בבית שאן מחזיר מים לערוץ נחל שזרם בעבר עד העיר, ומאפשר לו לשוב ולזרום במרחב העירוני. לראשונה בישראל יושבו מים לערוץ נחל במפגש עם עיר. במסגרת המהלך ישוקם נתיב נחל הקיבוצים הישן לאורך יותר מ-5 ק"מ, ומי המעיינות יזרמו מחדש בערוצים הטבעיים אל העיר, המפלים הלבנים והירדן הדרומי, בהיקף של למעלה מ-10 מיליון מ"ק מים בשנה.