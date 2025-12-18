שלושת שופטי בג"צ הוציאו צו ביניים האוסר על המשטרה למנוע מאוהדי הפועל תל אביב להיכנס למגרשים עם חולצה עליה נכתב "נגד החלאות" וציור X על סמל המשטרה

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ הוציא צו ביניים האוסר על המשטרה למנוע כניסת אוהדי הפועל תל אביב למשחקי כדורגל עם חולצת מחאה נגד המשטרה.

שלושת השופטים, ברק-ארז, רונן וכשר דנו היום בעתירה של אוהדי הפועל תל אביב נגד המשטרה, בטענה כי למשטרה אסור למנוע את כניסתם עם חולצת מחאה בה נראה X על סמל מכבי תל אביב, סמל המשטרה וסמל ארגון כך. לצידו הכיתוב "אולטראס הפועל נגד החלאות".

השופטים דנו בין בקשת המשטרה למנוע אלימות במגרשי הספורט, לבין חופש הביטוי של האוהדים. בסיום הדיון נתנו השופטים צו על תנאי בו תצטרך המשטרה "לבוא וליתן טעם מדוע לא תחדל משטרת ישראל ממניעת כניסתם של אוהדים לאירועי ספורט בשל תוכן מחאתי או ביקורתי המופיע על פרטי לבוש".

ובינתיים הוציאו השופטים "צו ביניים אשר אוסר על המשטרה למנוע כניסת אוהדים למגרשים כאשר הם לובשים את החולצה שעניינה עמד ביסוד הגשת העתירה. למותר לציין כי אין במתן צו הביניים כדי למנוע מן המשטרה לפעול במסגרת הדין לצורך מילוי תפקידיה".

המשטרה: הכיתוב מעודד את הציבור שלא לציית לשוטרים

מהמשטרה נמסר: " משטרת ישראל מכבדת את החלטת בית המשפט ותפעל ליישמה. יחד עם זאת, נבהיר כי המשטרה ובראשה מפכ״ל המשטרה עומדים על כך, שהכיתוב שבבסיס העתירה מעודד את הציבור שלא לציית לשוטרים – ובכך פוגע בעבודת המשטרה ומעלה חשש ממשי להפרות סדר חמורות ופגיעה בשלום הציבור.

החלטת בית המשפט מחייבת את כלל הצדדים, אבל אין בה כדי להצדיק את מעשיהם של אוהדי כדורגל, שבוחרים להגיע למגרשים ובמודע להמשיך ולעלוב בשוטרים מתוך רצון לייצר אי-סדר בסביבה של חברה נורמטיבית ולהפוך את אירועי הספורט לזירה של מחאות ועימותים הפוגעים בציבור הנורמטיבי, המבקש לקחת חלק באירועי ספורט מהנים.

יודגש ויובהר, כי משטרת ישראל לא תאפשר לשום גורם באשר הוא לנצל את החלטת בית המשפט לצרכיו ליצירת פרובוקציות וליצירת אווירה אלימה ולעומתית בתוך המגרשים ונפעל בהתאם לחוק תוך מימוש כלל סמכויות המשטרה.

זאת ועוד, יודגש, כי לא נאפשר המשך פגיעה בשוטרים, שעושים רבות למען שמירה על שלומם ובטחונם של רבבות האוהדים הנורמטיביים שמגיעים למגרשים.

משטרת ישראל תמשיך לפעול בכלל האמצעים למען הבטחת שלומם של האוהדים הנורמטיביים המגיעים למגרשי הכדורגל במטרה להנות מאירוע ספורט ותפעל בנחישות נגד אלה אשר מפירים את הסדר בניגוד לחוק ובאמצעות פגיעה בשוטרים ובעבודתם החיונית"