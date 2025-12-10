אחרי שדווח כי לא ידוע על מיקומה של מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה שזכתה בפרס נובל לשלום, במרכז נובל הודיעו כי היא הגיעה לאוסלו – אך עדיין לא תשתתף בטקס חלוקת הפרסים

רגע לפני תחילת טקס הענקת פרסי נובל לשנת 2025, במרכז נובל לשלום עדכנו כעת (רביעי) כי מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה שזכתה בפרס נובל לשלום, הצליחה לצאת מארצה והגיעה לאוסלו. עם זאת, מצ'אדו עדיין לא תשתתף בטקס עצמו.

בהודעת המרכז נאמר כי "מצ'אדו לא תוכל להגיע לטקס עצמו, אך אנו שמחים לאשר שהיא בטוחה ותצטרף אלינו באוסלו". למרות שלא תיקח חלק באירוע הרשמי, מצ'אדו תקבל את הפרס בנפרד, ולא במעמד הטקס.

כזכור, הבוקר דווח בתאגיד השידור הנורבגי NRK כי מצ'אדו, שנבחרה כזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 2025 על "מאבקה האמיץ למען דמוקרטיה, חירות וזכויות אדם במדינה הנתונה למשטר מדכא", לא תשתתף בטקס. לפי הדיווח, מיקומה של מצ'אדו לא היה ידוע, זאת אחרי שהיא נמלטה מביתה באוגוסט 2024 בעקבות מאבקה נגד שליט ונצואלה ניקולס מדורו – ומסתתרת מאז עקב החשש לחייה.

מי שכן יהיו בטקס ההענקה הם הזוכים בקטגוריות האחרות של הפרס היוקרתי: החוקרים מארי ברונקוב, פרד רמסדל ושימון סקגוצ'י, שזכו בפרס נובל לרפואה על תגליותיהם בתחום המערכת החיסונית; ג'ון קלארק, מישל דבורה וג'ון מרטיניס, זוכי פרס נובל לפיזיקה על תגליותיהם בתחום מכניקת הקוונטים; סוסומו קיטגאווה מיפן, ריצ'רד רובסון מארה"ב ועומר יאגהי מירדן – שזכו בפרס נובל לכימיה בזכות פיתוח תחום הכימיה הרטיקולרית; הסופר ההונגרי לאסלו קרסנהורקאי שזכה בפרס לספרות; והחוקרים יואל מוקיר, פיליפ אגיון ופיטר הוויט שזכו בפרס נובל לכלכלה על "עבודתם פורצת הדרך בהסבר כיצד חדשנות מניעה צמיחה כלכלית ארוכת טווח".