שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ ושגריר ישראל דני דנון סיירו בגבול הדרום וקיבלו סקירה במעבר כרם שלום על המאמץ ההומניטרי לעזה.

יממה לאחר שיחתו המדינית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, הגיע היום לסיור ביטחוני בגבול הדרום , באזור קו הפסקת האש מול רצועת עזה. לצדו השתתף גם שגריר ישראל באו"ם, דני דנון.

הסיור בוצע במסגרת ביקור רשמי שנועד לבחון מקרוב את המצב בשטח ואת מאמצי הסיוע ההומניטרי.

במהלך הסיור קיבלו שני השגרירים סקירה מקיפה מתא"ל (מיל') אלעד גורן, ראש המאמץ ההומניטרי האזרחי לעזה במתפ"ש. הסקירה ניתנה במעבר כרם שלום, נקודת הכניסה המרכזית של הסיוע לרצועה מאז פרוץ הלחימה.

גורן הציג את מאפייני המערך הלוגיסטי, העיכובים והאתגרים בשטח, ואת המאמצים להאיץ את הזרמת המזון, המים והתרופות לאוכלוסייה הפלסטינית, תוך שמירה על בידוק ביטחוני מוקפד.