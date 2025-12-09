החזאי הוותיק דני רופ, מתייחס לדיווחים על מזג האוויר הצפוי והסופה 'ביירון', ואומר כי מדובר בהיסטריה מיותרת: "אין פה שום דבר חריג"

החזאי הוותיק דני רופ, מתייחס לדיווחים על מזג האוויר הצפוי והסופה 'ביירון', ואומר כי מדובר בהיסטריה מיותרת ולא מדובר באירוע שלא ראיני כבר בעבר.

בראיון לרדיו 103FM, אמר רופ: "המדינה שלנו התחרפנה. זה שילוב טראומות מהשנים האחרונות, יחד עם הרשתות האחרונות והמאבק על הקליקים. עד עכשיו לא היה לנו כלום. סוף סוף מגיע לפה גשם, מגיעה מערכת חורפית. בקרגע שאתה נותן למשהו שם ומעצים אותו זה מפחיד הרבה יותר. מה שכן יהיה, ברביעי-חמישי-שישי, יהיה מון גשם, ויירד הרבה גשם בעיקר בחוף".

רופ הוסיף כי "זה קורה כל שנה, מספר פעמים בשנה, אין פה איזו סופה חריגה ויוצאת דופן, זאת מערכת חורפית. עם גשם, עם חורף, עם חשק לא לצאת מהבית, זה קורה כל שנה. סך הכל, קיימת היסטריה. צריך יותר לשים לב. אנחנו נהיה בתוך חורף שאנחנו לא רגילים אליו. זאת רפובליקת בננות גם במובן הזה. זה נורא נחמד לכותרות".