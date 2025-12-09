יעף משותף של חיל האוויר הרוסי והסיני, חדרו לתוך השטח האווירי של דרום קוריאה ויפן, וגרמו לתקרית בינלאומית

בצעד חריג וכמעט חסר תקדים, מפציצים רוסיים ומטוסי קרב סיניים ביצעו יעף בין שורה של בעלות ברית אמריקאיות במרחב אסיה. על פי הדיווחים, מספר מפציצים רוסיים ומטוסי קרב סיניים חדרו למרחב האווירי של סין ודרום קוריאה, במהלך חריג במיוחד.

סין ורוסיה, ביצעו יעף חריג של מטוסי קרב, בקרבה גבוה ביותר לכוחות ובסיסים אמריקאים, וחדרו למרחב האווירי של דרום קוריאה ויפן. בעלות הברית המשמעותיות ביותר של ארצות הברית באסיה.

מטעם צבא רוסיה וצבא סין נמסר: "כנף עשר של חיל האוויר הסיני ביצעה טיסה משותפת עם הכנף האסטרטגית של חיל האוויר הרוסי, כחלק מתרגיל שיתוף פעולה סטנדרטי".

עוד באותו נושא באירופה שוקלים: מתקפה משולבת נגד רוסיה בטווח זמן מיידי 14:07 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

אך בדרום קוריאה וביפן מתארים את האירוע אחרת לגמרי, על פי דרום קוריאה, המטוסים חדרו אל תוך מרחב ההגנה האווירית של המדינה באופן בוטה.

בעוד יפן טוענת כי המטוסים חדרו את השטח האווירי הבלעדי של יפן, וביצעו יעף בסמוך לבסיסים אמריקאים במרחב יפן.

מדובר בהסלמה משמעותית, שמגיעה לאחר שבועות של הסלמה, בדגש על התפתחות של עוינות משמעותית בין יפן, דרום קוריאה וסין.