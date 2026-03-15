כך רונן צור הגיב לפטירת בתה של אורית סטרוק

השרה אורית סטרוק עצרה את גל השמועות והקונפיסרציות וחשפה כי בתה שושנה אותרה ללא רוח חיים. כך יועץ התקשורת רונן צור הגיב

שעות אחרי שהשרה אורית סטרוק חשפה את הטרגדיה המשפחתית ואישרה כי בתה שושנה נפטרה, התגובות במערכת הציבורית ממשיכות לזרום.

יועץ התקשורת רונן צור ניפק תגובה שנויה במחלוקת וכתב: "אני לא יודע מה קרה במשפחת סטרוק, אבל אני כן יודע שהאכזריות שהפגינה אורית סטרוק מול משפחות החטופים בשעתן הקשה ביותר, העלתה מחשבות קשות על הדברים שהיא מסוגלת לעשות. אם יש תיבת פנדורה, היא תיפתח".

הגולשים לא נותרו אדישים נוכח תגובתו של צור. אחד מהם כתב: "אין מקרה טראגי שלא תרכב עליו?".

ינון מגל הגיב אף הוא לצור וכתב: ", ד"ש ממלכה לייפר".