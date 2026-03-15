"להימנע מכניסה לאזור": רשות הטבע והגנים בהודעה לציבור

רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות וביטחון המזון הודיעו כי סגרו החל מהיום (ראשון) את שמורות הטבע נחל תבור ויששכר באופן זמני לתנועת הולכי רגל וכלי רכב - זאת על מנת למנוע התפשטות של מחלת הפה והטלפיים, שהתפרצה באזורים אלו ועלולה לפגוע באופן קשה באוכלוסיית הצבאים, הנתונה בסכנת הכחדה.

בנוסף, מצטרפות הרשויות המקומיות הרלוונטיות - הגלבוע, עמק יזרעאל, גליל תחתון, עמק הירדן ועמק המעיינות - בקריאה לתושבים ומטיילים להימנע מביקור ברגל וברכב בשטחי החקלאות ובשטחים פתוחים באזור.

ברשות הטבע והגנים הבהירו כי המחלה אינה מסוכנת לבני אדם, אך לאדם ולכלי רכב הנעים בשטח יש יכולת להביא להתפשטותה, ובכך לגרום לפגיעה רבה יותר באוכלוסיית חיות הבר. בסוף החודש תיעשה הערכה מחודשת של תפוצת המחלה.

לאחרונה התגלו 20 פרות מעדר באזור הנגועות בנגיף, ומדי יום נערכו על ידי פקחי רשות הטבע והגנים והרועים בשטח תצפיות בנחל, לאיתור פרות וחיות בר חולות או מתות. הפה והטלפיים הינה מחלה נגיפית הפוגעת בבקר, צאן, צבאים וחזירים. בנוסף, ברשות ציינו כי ביום שישי,התגלו לראשונה מספר צבאים שחשודים שנגועים במחלה.

ד"ר עמית דולב, אקולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים, אמר כי לצבאים רגישות גבוהה במיוחד לנגיף, שלרוב גורם למותם. "נגיף המחלה מדבק מאוד ודרכי ההדבקה העיקריות הן מגע ישיר עם הפרשות בע"ח נגוע, העברת הנגיף בדרך האוויר, מגע עם בע"ח או אנשים שעברו באזור נגוע ומגע עם חפצים שהזדהמו באזור נגוע, כמו רכב, הולכי רגל וכד'" הסביר. "המחלה מתאפיינת בתסמינים חיצוניים של שלפוחיות בחלל הפה ועל הלשון המלוות בריור מוגבר, ושלפוחיות בקצות הרגלים. חיות נגועות יראו סימני חולשה, צליעה ותנועה איטית".

עוד קרא לציבור: "עזרו לנו לשמור על אוכלוסיית הצבאים, הנתונה בסכנת הכחדה: אנא שתפו פעולה והימנעו מכניסה לאזורים אלו והסמוכים להם בתקופת הסגירה ובכך תוכלו לסייע לנו לשמור על הטבע ואוכלוסיית חיות הבר".

ד"ר תמיר גשן, מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וביטחון המזון, הוסיף כי "מחלת הפה והטלפיים פוגעת במשקי החי באופן קשה. השנה חדר למזרח התיכון ולישראל זן נגיף חדש, שהחיסון השגרתי אינו מגן בפניו ועל כן יש חשיבות גדולה לבלימת התפשטותו על ידי שמירה על בטיחות ביולוגית".

"השירותים הווטרינריים במשרד פועלים במשקים כדי להפחית את ההתפרצויות של המחלה ובתוך כך מנהלים התפרצויות, מנחים את המגדלים, מורים על חיסוני חירום והגנה בתרכיבים המעטים שקיימים ואף מחסנים עדרים" סיכם. "אנו פועלים יחד עם רשות הטבע והגנים כדי לצמצם את התחלואה ולהגן על חיות המשק והבר באזור ומבקשים מהציבור להישמע להנחיות".