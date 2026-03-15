אחרי התפנית במשפט: נתניהו שוחח עם אוריך וברוורמן

זמן קצר לאחר הביטול הדרמטי של ההגבלות המשפטיות על מקורביי ראש הממשלה, יונתן אוריך וצחי ברוורמן, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השניים לראשונה מזה זמן רב, כך על פי דיווחו של הכתב הפוליטי עמית סגל.

קרוב לשנה לאחר שהחלה החקירה בעניינם של יונתן אוריך וצחי ברוורמן, הפרקליטות ועורכי הדין של השניים הגיעו להסכמות על הסרת מרבית מגבלות התקשורת מהשניים, כולל אלה שמנעו קשר ביניהם אל ראש הממשלה נתניהו.

בהחלטת בית המשפט נקבע במסגרת הפשרה, כי לאחר קרוב לשנה, יוכלו השניים ליצור קשר עם נתניהו במידה ולא ישוחחו על נושאים הקשורים לחקירה.

יונתן אוריך פרסם פוסט חגיגי בנושא בטוויטר וכתב: "אחרי יותר מדיי זמן שוחחתי הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם רעייתו שרה. חיזקתי את ראש הממשלה על פועלו למען ביטחון ישראל והבטחת נצח ישראל בזמן שבו מנעו מאיתנו קשר (בינתיים הוא הספיק הרבה): החזרת כל חטופינו, ניצחון מוחלט בעזה, חיסול חמינאי באיראן, השמדת פרויקט הגרעין האיראני, חיסול נסראללה, חיסול סינוואר, חיסול מוחמד דף ועוד הרבה נבלות. ראש הממשלה הבטיח לשנות את המזרח התיכון וכך עשה וכך הוא ממשיך לעשות - עד לניצחון המוחלט. אמרתי לראש הממשלה נתניהו שזו תהיה הזכות הגדולה בחיי להמשיך ולעמוד לצידו בזמנים אלו כדי לסייע בידו לנצח את כל אויבינו ולהבטיח לדורות הבאים מדינת ישראלית בטוחה ומשגשגת. תודה לאל על הרגע הזה ועל כל מה שעוד יבוא".