ג'אן ג'האנזב ואיסרר ניאזאל, שניהם בני 17, נידונו לעונשי מאסר כבדים בבית המשפט בוורוויק שבאנגליה, לאחר שהודו בביצוע מעשה האונס ב-10 במאי האחרון. ג'האנזב נידון ל-10 שנים ושמונה חודשי מאסר, ואילו ניאזאל קיבל תשע שנים ו-10 חודשים. שניהם יתחילו לרצות את עונשם במוסד לעבריינים צעירים ויועברו בהמשך לכלא רגיל.

פרטי האונס הובאו בחדשות 12. האונס התרחש בלימינגטון ספא, מדרום-מזרח לברמינגהאם, כאשר שני הנערים האפגנים הובילו את הקורבן, שהייתה שיכורה מאוד ובמצב של מצוקה רבה, לאזור מוסתר בפארק. התביעה הציגה בפני בית המשפט צילומי מצלמות אבטחה מטושטשים שבהם נראים שני בני ה-17 הולכים משני צידיה של הקורבן.

לפי דברי התביעה, הנתקפת הצליחה לצלם סרטונים תוך כדי, בה היא נשמעת מתחננת לעזרה ומבקשת שיצילו אותה.

התביעה הסבירה שהשניים הגיעו לבריטניה כילדים מבקשי מקלט ללא ליווי. ג'האנזב ברח מאפגניסטן והגיע לבריטניה בינואר. הוא עבר הערכת גיל שקבעה שהוא בן 17, ועתיד להיות בן 18 בתחילת השנה הבאה. לאחר שהודה באשמה, כבר הומצאו לו מסמכי גירוש.

על פי הדיווחים, השופטת התירה לפרסום את שמותיהם של הנאשמים לאחר בקשתם של כלי תקשורת מקומיים. הסערה מעלה לדיון את סוגיית המהגרים ומקרי האונס שעלו בשנים האחרונות.