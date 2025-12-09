בריאיון כן ופתוח, עומר אדם מספר על שמירת השבת שלו, וגם איך זה להיות שומר שבת כשהמשפחה לא שומרת. "שבת זה נחת", הוא מסכם את החוויה הרוחנית. צפו

עומר אדם הוא כנראה אחד הזמרים המצליחים בישראל, אם לא המצליח ביותר. ובתור שכך, הייתם מצפים שהעומס הגדול יידחף אותו לעשייה רבה ככל שניתן, ושלא יוכל לעצור. אבל לא, בריאיון לעמוד האינסטגרם "שבת מכל הסיבות" עומר חושף כי דווקא העומס דחף אותו לעצור – ולשמור שבת. "התחלתי לשמור שבת כהלכתה" הוא מעיד.

צפו – עומר אדם מדבר על השבת:

"בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת כהלכתה. בלי טלוויזיה, בלי טלפון, לא נוסע", מספר עומר אדם. "אני חושב שזה הכניס לחיים שלי קודם כל סוג של באלאנס. כי אני חושב שהיום, לא רק אני, כולנו חיים באיזשהו לופ מטורף של החיים. כולם פה מאוד רוצים להצליח, מאוד רוצים להגיע רחוק. אנחנו עם כזה של כל היום בריצה".

"אני חושב שהשבת זה משהו שאתה פתאום שם הכול על פאוז, על השתק כזה. רגע אין טלפון. יש פעמים שיוצאת שבת ולא בא לי לפתוח את הטלפון. ואני אומר: 'כאילו למה? בוא נמשיך עוד יום. איזה כיף'".

"אני חושב שזה סוג של מקרקע אותך פתאום", מעיד עומר, "מחזיר אותך שנייה לשורשים. פתאום אתה יושב עם ספר – אני לא קראתי ספרים לא יודע ממתי. ופתאום אני מפרק ספרים בשבת. אתה פתאום יושב עם המשפחה, ואתה באמת מקשיב, שומע, מדבר. כבר התרגלנו להיות לא נוכחים בשום סיטואציה, כי כל דקה הטלפון מושך אותך, וכל ההתראות של האינסטגרם".

"אז יום כזה של שקט רגע, קדושה, התחברות, הטענת מצברים והתקדמות הלאה".

משפחתו של עומר לא שומרת שבת, הוא מספר על כך. "המשפחה לא שומרת. אני חושב שאצל אמא זה חיזק, וגם האחים. אמא כבר היום הרבה יותר… אמא מחזירה אנשים בתשובה, וזה בלי לשמור שבת. אז כל הדברים האלה… אני חושב שבסוף זה משליך על כל הסובבים אותך, על המעגל הקרוב". ובמילה אחת, עומר מסכם: "שבת זה נחת".