השירות המטאורולוגי פרסם עדכון מקיף בנוגע למערכת גשם חריגה ומשמעותית המכונה "ביירון", אשר צפויה להשפיע על מזג האוויר בישראל החל מיום שלישי הקרוב.
התפתחות המערכת והשיא ביום חמישי
גשמים יחלו לרדת במהלך יום שלישי, תחילה בצפון הארץ ובהמשך גם במרכז. בלילה שבין יום שלישי ליום רביעי וביום רביעי בבוקר כבר צפויה עלייה בעוצמת הגשמים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה.
הגשמים ימשיכו לרדת במהלך יום רביעי ובלילה שבין רביעי לחמישי, כאשר שיא המערכת צפוי להגיע במהלך יום חמישי. ביום חמישי צפויות לרדת עשרות מילימטרים של גשם בשעות בודדות, מלוות ברוחות עזות שצפויות לנוע בטווח של 80 עד 100 קילומטרים לשעה.
השילוב של גשם עז ורוחות חזקות עלול לגרום להצפות בערים ולשיבושים בתנועה. בנוסף, קיים חשש כבד לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הגשמים צפויים להימשך גם במהלך יום שישי, בעיקר במרכז הארץ.
כמויות משקעים חריגות
מערכת "ביירון" צפויה להביא עמה כמויות משקעים חריגות שיעלו על 200 מילימטרים באזורים שונים, כולל בחוף הצפוני, בגוש דן ובחוף הדרומי. כמויות אלה גבוהות מהכמות הממוצעת לדצמבר כולו
