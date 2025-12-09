אלירז שדה שמגיש טור קבוע ב-i24news, התנצל אמש (שני) בשידור חי בפניי פעילת הימין כנרת בראשי, לאחר שדווח כי היא נחקרה בחשד להסתה.
"בשבוע שעבר פרסמנו בטעות שעורכת הדין כנרת בראשי נחקרה באזהרה בחשד להסתה, מדובר בטעות ואנחנו מתנצלים בפניה. בניגוד לדיווח שלנו, בראשי לא נחקרה באזהרה". בתגובה בראשי כתבה בחשבון האינסטגרם שלה: "מקבלת".
בתגובה הגיב לה אלירז: "מגיע לך, את אישה יקרה".
3 תגובות
0 דיונים
אליסוד
אלירז שדה בור טיפוס פזיז07:14 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלירז שדה - דמגוג ומסית קפלניסט רקוב!
אלירז שדה - דמגוג ומסית קפלניסט רקוב!07:09 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הה
בורג משמעותי במכונת הרעל.07:02 09.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר