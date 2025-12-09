אלירז שדה שמגיש טור קבוע ב-i24news, התנצל אמש (שני) בשידור חי בפניי פעילת הימין כנרת בראשי, לאחר שדווח כי היא נחקרה בחשד להסתה.

"בשבוע שעבר פרסמנו בטעות שעורכת הדין כנרת בראשי נחקרה באזהרה בחשד להסתה, מדובר בטעות ואנחנו מתנצלים בפניה. בניגוד לדיווח שלנו, בראשי לא נחקרה באזהרה". בתגובה בראשי כתבה בחשבון האינסטגרם שלה: "מקבלת".

בתגובה הגיב לה אלירז: "מגיע לך, את אישה יקרה".