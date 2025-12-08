משרד הביטחון עדכן כי החלו העבודות להקמת המכשול הביטחוני בגבול המזרחי. בשלב הראשון יוקמו שני המקטעים הראשונים, באורך של כ-80 ק"מ, בגזרת העמקים והבקעה

משרד הביטחון עדכן היום (שני) כי החלו העבודות להקמת המכשול הביטחוני בגבול המזרחי, זאת בהתאם למדיניות ולהנחיית שר הביטחון, ישראל כ״ץ, מנהלת גבולות ותפר, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון ופיקוד המרכז בצה״ל.

הכוחות החלו בהקמת שני המקטעים הראשונים של המכשול באורך של כ-80 ק״מ. בשלב הראשון, העבודות יתמקדו בגזרת העמקים והבקעה. במקביל לעבודות בשטח, ממשיכים משרד הביטחון וצה”ל בתכנון המקטעים הבאים, בגיבוש תפיסת ההגנה על הגבול והאמצעים הנדרשים לכך. עלות הפרויקט הכולל נאמדת בכ-5.5 מיליארד ש”ח והיא כוללת הקמת מערך רב-שכבתי לאורך כ-500 ק״מ מדרום רמת הגולן ועד לחולות סמר מצפון לאילת.

תוכנית חיזוק הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית בגבול המזרחי הינה חלק מרכזי מאסטרטגיית משרד הביטחון, שמקדם מנכ”ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אמיר ברעם. מאמץ זה משתלב בתפיסת ביטחון מחודשת שגובשה בצה״ל ובפיקוד המרכז, שבמסגרתה אף הוקמה אוגדה מרחבית חדשה האמונה על ביטחון מרחב הבקעה, העמקים וים המלח.

"מיד עם כניסתי לתפקיד הגדרתי את הקמת המכשול בגבול המזרחי כאחת המשימות המרכזיות לביטחון ישראל. המכשול החדש יחזק את ההתיישבות לאורכו של הגבול, יפחית משמעותית הברחות נשק לידי המחבלים ביהודה ושומרון ויהווה מכה קשה למאמצי איראן ושליחיה לבסס חזית מזרחית נגד מדינת ישראל" אמר כ"ץ. "הנחיתי כי לאורך תוואי הגדר יוקמו גרעיני נח"ל חדשים כדי לבסס את אחיזתנו בשטח ולחזק את ההתיישבות כמרכיב אסטרטגי בביטחון הלאומי שלנו. זהו צעד משמעותי בתוכנית שאנחנו מובילים לסיכול הטרור ולהגנה על מדינת ישראל".

מנכ״ל משרד הביטחון הוסיף כי "המרחב המזרחי הינו הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל. ההגנה עליו היא משימה מורכבת, שמתחילה במכשול פיזי והיערכות מחדש של כוחות צה״ל, אך לא מסתיימת רק בכך. האסטרטגיה שאנו מובילים, יחד עם משרדי הממשלה, היא הקמת אקוסיסטם שלם של התיישבות, תעסוקה, תחבורה, מים, חקלאות, בריאות ועוד. 50 מיליון ש״ח ראשונים להתנעת התוכנית סוכמו במסגרת תקציב 2026. הפעולות ילכו ויתעצמו במקביל להקמת המכשול״.

ראש מנהלת גבולות ותפר במשרד הביטחון ציין כי "המכשול הביטחוני שאת הקמתו התחלנו היום יתפרס על פני כ-500 ק״מ לאורך כל גבולה המזרחי של מדינת ישראל. יהא זה גבול חכם, שיכלול גם גדר פיזית וגם אמצעי איסוף, מכ״מים, מצלמות ואמצעי תקשוב מתקדמים, שיידעו לספק מענה מתפתח לכל צרכי מערכת הביטחון, הקיימים והעתידיים. העבודות החלו בשני מקטעים ובחודשים הקרובים בכוונתנו להוסיף ראשי עבודה במקטעים נוספים כדי להגביר את קצב העבודה״.