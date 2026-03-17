עיתונאית חדשות 12 נגד מועמד הדמוקרטים: "בריונות שובניסטית"

הסרטון הגועלי והמכוער שהעלה מועמד הדמוקרטים נאור נרקיס, בו נעזר בבינה מלאכותית (AI) כדי להציג חברות כנסת מהמפלגות הדתיות כשהן "מסירות" את כיסוי הראש שלהן, ממשיך לעורר הדים וביקורת חריפה מקיר לקיר. לאחר שהואשם בהטרדה ובפגיעה בזהותן של נשים דתיות, כעת מגיעה מתקפה מכיוון מפתיע - כתבת חדשות 12, יולן כהן.

בפוסט נוקב שפרסמה, יצאה כהן נגד המעשה של נרקיס והבהירה כי אין קשר בין ה"נאורות" שהוא מתיימר לייצג לבין הפעולה הפולשנית שביצע. "נאור, הבעיה בנאורות שלך היא שאתה בטוח שהיא מקנה לך בעלות על גופן ואמונתן של נשים אחרות", כתבה כהן.

כהן המשיכה ותקפה את השימוש באידיאולוגיה כדי להצדיק את הפגיעה בנשים: "הסרת כיסוי ראש בשם האידיאולוגיה – היא עוד בריונות שוביניסטית בתחפושת של 'קידמה'. חופש של אישה מתחיל ונגמר בזכות שלה על הלבוש והזהות שלה. מי שלא מבין את זה, הוא הכל – חוץ מנאור".