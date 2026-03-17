הרצוג על לאריג'אני: "הפיץ טרור ושנאה מהחמורים שידענו"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לחיסול של עלי לאריג'אני ומפקד הבסיג', כשאמר כי "זהו צעד חשוב מאוד, משום שהעם באיראן יוכל לצאת למחות כנגד הדיכוי"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (שלישי) במהלך פגישתו עם שר החוץ של אסטוניה מרגוס צחקנה לחיסולם של מזכיר המועצה העליונה לביטחון הלאומי של איראן, עלי לאריג׳אני, ומפקד כוחות הבסיג׳, ע'לאם-רצ'א סולימאני. בדבריו הזכיר את פועלם של הבכירים במשטר הטרור האיראני.

"נראה כי עלי לאריג׳אני חוסל ואינו בתפקידו, וכך גם מפקד הבסיג׳" אמר הרצוג. "זהו צעד חשוב מאוד, משום שהעם באיראן יוכל לצאת למחות כנגד הדיכוי".

"אני מבקש להזכיר מי היה עלי לאריג׳אני - בשנת 2006 התרחשה מלחמת לבנון השנייה שהחלה לאחר חטיפת שני חיילי צה״ל שסיירו בגבול. באותו בוקר לאריג׳אני המריא מלבנון, שם שהה כראש המועצה לביטחון לאומי של איראן, כדי לתכנן יחד עם נסראללה את הפעולה, שכן כך פועלת איראן באמצעות שלוחותיה" סיפר. "זו הייתה אחת המלחמות הקשות והאכזריות שידענו, והראשונה בסדרה של מלחמות".

"עלי לאריג׳אני הפיץ טרור ושנאה מהחמורים שידענו בדור האחרון, וכך גם מפקד הבסיג׳" סיכם הנשיא. "כולי תקווה כי המזרח התיכון יראה אופק חדש מתוך הסכסוך הזה, וכי העולם ואירופה יפיקו מכך תועלת".