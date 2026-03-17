תיעוד דרמטי: כך חוסלו חיילי הבסיג' האיראני בלב טהרן

בתיעוד מיוחד שנחשף נראים שני חיסולים של חיילי מנגנוני הביטחון של המשטר האיראני בכיכר המהפכה ומתחם האוניברסיטה בטהרן. החיסול מצטרף לחיסולו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ויועצו הקרוב של חמינאי, עלי לאריג'אני

הפגיעה במשטר האיראני מנהיגיו וצבאו נמשכים. לפני זמן קצר נחשפו תיעודי חיסול של חיילי חיילי הבסיג' ממנגנוני הביטחון של המשטר האיראני.

החיסולים הממוקדים התבצעו באזורים מרכזים של טהרן - החיסול הראשון בכיכר המהפכה בטהרן וחיסול נוסף של הכוחות ליד אוניברסיטת שאהיד. זו מכה נוספת לצבאו של המשטר האירני לאחר שהבוקר שר הביטחון כ"ץ אישר כי חוסל מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ויועצו הקרוב של חמינאי, עלי לאריג'אני.

ללא

לאחר חיסולו של המנהיג העליון הוא הפך למנהל בפועל של המדינה והוביל את דיכוי המפגינים האכזרי. יש לציין כי רק בסוף השבוע הוא תועד מסייר חופשי ביום אל קודס.

חיסולו של לאריג׳אני מצטרף לחיסולם של עשרות מפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני אותם צה״ל חיסל במבצע 'שאגת הארי'. לדברי צה"ל מדובר בפגיעה נוספת ביכולות ההנהגה האיראנית לנהל ולתאם את פעילותו נגד מדינת ישראל.