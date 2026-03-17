מתקפה משולבת בלב איראן: צה"ל הכה ב-3 מוקדים במקביל

זרועו הארוכה של חיל האוויר הגיעה הלילה לעומק איראן: במבצע משולב ורחב היקף, עשרות מטוסי קרב השמידו תשתיות ליבה של המשטר האיראני בשלושה מוקדים מרכזיים

ישראל העלתה הילוך במערכה מול משטר הטרור האיראני: תחת הכוונה מדויקת של אגף המודיעין, השלימו אתמול (שני) עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר מטס תקיפה עוצמתי שפער חור משמעותי במערכי הביטחון והטרור של איראן. המבצע התמקד בשלושה מרחבים אסטרטגיים במקביל – טהרן, שיראז וטיבריז – והביא להשמדת נכסים חיוניים של השלטון.

טהרן: פגיעה ישירה במוקדי הכוח של המשטר

בלב הבירה האיראנית, חיל האוויר לא הסתפק במטרות צבאיות "קלאסיות". גלי התקיפה כללו הטלת עשרות חימושים לעבר מפקדות רגישות של גופי הביטחון, בהן מיניסטריון המודיעין והבסיג' – הגופים האמונים על שרידות המשטר ודיכוי ההתנגדות.

לצד הפגיעה במפקדות, הושמדו אתרי אחסון ושיגור של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) וטילים בליסטיים, יחד עם מערכות הגנה אווירית שנועדו להגן על המרחב המאובטח ביותר במדינה.





צילום: דובר צה"ל

שיראז וטיבריז: שיתוק יכולות השיגור וההגנה

במקביל ללהבות בטהרן, המטס הכה בשיראז, שם הותקפו מטה מפקדת ביטחון הפנים ואתר אחסון מרכזי של טילים בליסטיים. בדרום-מערב המדינה, בטיבריז, התמקדו הכוחות בהשמדת מערכות הגנה אווירית מתקדמות. מטרת התקיפה בטיבריז הייתה ברורה: הסרת איומים על מטוסי חיל האוויר והרחבת העליונות האווירית של ישראל בשמי האזור.

שלב חדש בהעמקת הפגיעה

בצה"ל מבהירים כי רצף התקיפות הנוכחי אינו אירוע מבודד, אלא חלק מתוכנית סדורה להעמקת הפגיעה במערכי הליבה של איראן. "צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני", נמסר בהודעת הצבא.

התקיפות פגעו ביכולת המבצעית של איראן לאיים באופן ישיר על מדינת ישראל, וסיפקו מסר חד-משמעי לגבי היכולת של חיל האוויר לפעול בחופשיות ובדיוק כירורגי בכל נקודה ברחבי הרפובליקה האסלאמית.