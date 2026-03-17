השר בתחזית דרמטית: "זה יקרה בימים הקרובים"

שר בממשלה התייחס לאירועים האחרונים במלחמה מול חיזבאללה, וטען: ז"ה יקרה בימים הקרובים"

‏השר מיקי זוהר התראיין היום (שלישי) בכאן רשת ב' והתייחס ללחימה מול חיזבאללה.

בדבריו הוא אמר: "בימים הקרובים אנחנו מתכוונים לעשות סוף לסיפור הזה שנקרא חיזבאללה. אנחנו סומכים קודם על הקדוש ברוך הוא, ואחר כך על הצבא שלנו".

מוקדם יותר היום מסר דובר צה"ל כי בשעות האחרונות נצפתה היערכות מוגברת מצד ארגון הטרור חיזבאללה להוציא לפועל מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות.

"צה"ל פועל לסיכול פעולות ארגון הטרור חיזבאללה. מערך ההגנה האווירית וכוחות צה״ל הפרוסים בגבולות ערוכים, דרוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה" נמסר. "צה״ל מבקש לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום המתהווה נגד מדינת ישראל".

במקביל, גורם ביטחוני אמר לסרוגים כי "אנחנו ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה. מה עוד - שבשבוע שעבר הצלחנו לשבש חלק מהדברים וגם אחוזי היירוט היו טובים. כמובן נגיב בהתאם".

לפי ההערכה, הגברת הירי תהיה מהצד של חיזבאללה בלבד - אבל בצה"ל נערכים גם לאפשרות של ירי מאיראן. עם זאת, הגורם טען כי "אנחנו לא רואים קצה חוט של תיאום"