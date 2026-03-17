מכורי האח הגדול? שימו לב לשינוי הדרמטי שישפיע על ההדחות

שינוי דרמטי ב"האח הגדול": שיטת ההצבעה משתנה ולראשונה כל צופה יקבל קול אחד בלבד. איך זה ישפיע על הדיירים ועל ההדחות הקרובות?

מהלך חדש בבית "האח הגדול" משנה את כללי המשחק - ובעיקר את כוח ההשפעה של הצופים. החל מההדחות הקרובות, שיטת ההצבעה משתנה באופן משמעותי: כל מצביע יקבל קול אחד בלבד.

קול אחד בלבד לכל מצביע

בכל שבוע, כאשר תיפתח ההצבעה להדחה, הצופים יתבקשו לבחור דייר או דיירת אחד בלבד שהם רוצים שישארו בבית - ללא אפשרות לפצל קולות או להצביע מספר פעמים.

ארז איסקוב ויובל לוי. צילום: (מתוך פרק הגמר של האח הגדול)

נגמר עידן ההצבעות המרובות

עד כה, הצופים יכלו להצביע עד עשר פעמים - לפצל את ההצבעות בין כמה דיירים אהובים או לרכז את כולן בדייר אחד. השיטה הזו אפשרה אסטרטגיות הצבעה מגוונות ואף השפיעה על מאזן הכוחות בבית.

כעת, עם המעבר להצבעה אחת בלבד, כל קול מקבל משמעות גדולה יותר - והבחירה הופכת חדה ומדויקת.

ההצבעה תתבצע דרך אפליקציית רשת 13+.