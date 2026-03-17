ביטוח לאומי בהודעה משמחת: אלו המענקים שישולמו לקראת פסח

ביטוח לאומי פרסם הודעה ובה פירוט התשלומים שייכנסו בימים הקרובים ישירות לחשבון הבנק שלכם. כל הפרטים

לאחר שקצבאות הילדים ותשלומי "חיסכון לכל ילד" הופקדו הבוקר (שלישי) בחשבונות הבנק של הזכאים, בביטוח הלאומי נערכים כעת לשלב הבא והמשמעותי בלוח התשלומים המוקדם לקראת החגים.

כזכור, המהלך עליו הוכרז בשבוע שעבר נועד להקל על משקי הבית לקראת חג הפסח וחג עיד אל-פיטר החלים החודש, ולאפשר למשפחות להיערך להוצאות החג המרובות מבעוד מועד.

לוח התשלומים המעודכן: מי יקבל כסף שבוע הבא?

ההקדמה הבאה והמרכזית תתרחש ביום חמישי הבא, ה-26 במרץ (26.3). במועד זה יופקדו הקצבאות ארוכות הטווח והקצבאות התומכות, במקום ב-29 בחודש כפי שקורה בדרך כלל.

בין מקבלי הקצבאות שיוקדמו בשבוע הבא: אזרחים ותיקים ושאירים, נכות (כללית, נפגעי עבודה וניידות), סיעוד, מזונות ואסירי ציון

בביטוח הלאומי מדגישים כי הקדמת התשלומים היא חלק מהמאמץ להבטיח ביטחון סוציאלי ולסייע לציבור בתקופה העמוסה והיקרה של ערב החגים. המטרה היא להבטיח שכלל הזכאים יוכלו לערוך את הקניות וההכנות לחג כשכספי הסיוע כבר נמצאים בחשבונותיהם.