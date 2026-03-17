מזל טוב: אנשי התקשורת הודיעו על הולדת בתם

יועצת התקשורת נוי בר ואיש התקשורת בדימוס אורי איזק בישרו על הולדת בתם הג'ינג'ית, אחות קטנה ליונתן שלום. "בימים של מלחמה, אין בשורה גדולה מזו"

בשורות משמחות בבית משפחת איזק-בר: יועצת התקשורת נוי בר ובעלה, כתב חדשות 12 לשעבר אורי איזק, הפכו השבוע להורים לשניים. בפוסט מרגש שהעלתה בר לחשבון האינסטגרם שלה, היא שיתפה תמונה ראשונה של המצטרפת החדשה למשפחה – תינוקת ג'ינג'ית מתוקה.

בר בחרה להדגיש את החשיבות של המשכיות החיים דווקא בתקופה המורכבת שעוברת על המדינה: "בימים של מערכה ומלחמה, אין ניצחון גדול יותר מאשר החיים עצמם", כתבה והוסיפה בסיפוק כי המשפחה הפכה רשמית לארבע נפשות ביום חמישי האחרון.

הזוג, שהתחתן לפני כשנתיים וחצי, חבק את בנם הבכור יונתן שלום ביוני 2024. כעת, חודשים ספורים לאחר שאיזק תלה את המיקרופון ועזב את עולם העיתונות, הם מתפנים למשימה החשובה מכולם – גידול הדור הבא.

