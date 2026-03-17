גורם צבאי בכיר: "לאריג'אני הוביל במו ידיו את הטבח במפגינים"

שעות אחרי חיסולו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון הלאומי של איראן, גורם צבאי בכיר הזכיר כי "לאריג'אני הוא האדם שבמו ידיו הוביל את הטבח בינואר כלפי המפגינים האיראנים"

שעות אחרי חיסולו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון הלאומי של איראן, עלי לאריג׳אני, גורם צבאי בכיר התייחס הערב (שלישי) לחיסול הדרמטי והזכיר את מעורבותו הנרחבת בהרג המפגינים נגד משטר האייתוללות בגל המחאות האחרון.

"לאריג'אני הוא האדם שבמו ידיו הוביל את הטבח בינואר כלפי המפגינים האיראנים" אמר הגורם. "במהלך גל המחאות האחרון באיראן, הוא היה אחת הדמויות המשמעותיות והקיצוניות במשטר שניהלו את הדיכוי האלים כלפי המפגינים, ונקט קו קיצוני שקרא לחרוג מנהלים פורמליים בכדי לפרוס את משמרות המהפכה, ובכך ולהגביר ולקדם הרג מפגינים נוסף".

נציין כאן שעלי לאריג'אני שימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן ומאז חיסולו של עלי חמינאי שימש כמנהיג משטר הטרור בפועל. אתמול בלילה הוא חוסל בתקיפה מדויקת בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות.

לאריג'אני הצטרף ב-1979 למשמרות המהפכה בעקבות המהפכה האסלאמית, ושימש לפרקים כיועץ למפקד משמרות המהפכה ואף כיהן כממלא מקומו בתקופת מלחמת איראן-עיראק. לריג'אני החל את דרכו הציבורית בתפקידים מרכזיים ברשות השידור, ומאוחר יותר אף עמד בראשה (1994-2004). במהלך כהונתו כיו"ר רשות השידור, לאריג'אני היה האדם שקבע את אופייה של רשות השידור ככלי תעמולה מרכזי שנשלט באופן בלעדי בידי הממסד השמרני והמשטר האיראני.

לאריג'אני נחשב לאחד הגורמים הבכירים והוותיקים ביותר בצמרת המשטר ובמסגרת תפקידו הוביל פעולות דיכוי ואכיפה אלימות וקיצוניות.

מתוקף תפקידיו, לאריג׳אני הוא חבר מעל״ל מזה כשני עשורים, ומעורה בפרטים אסטרטגיים במשטר. כמו כן, גם האחים של לאריג׳אני משמשים בתפקידים שונים במשטר הטרור האיראני - אחד מהם הוא אחיו הגדול, צאדק לאריג׳אני, שכיום משמש כיו״ר המועצה האיראנית לאבטחת אינטרס המשטר, אחד מהגופים שמסייעים למנהיג העליון לשלוט בעם ולשמר את האינטרסים שלו ושל משטר הטרור.