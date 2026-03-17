דיווח: המהלך החריג של השר לטובת ברוורמן

לאחר שדווח כי אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה המליץ להשעות את צחי ברוורמן מכל תפקיד בשירות המדינה למשך חצי שנה, וכי ההמלצה הועברה לממלא מקום נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ - כעת (שלישי) דווח בחדשות 13 על מאמצים של שר בממשלה לבטל זאת.

על פי הדיווח, שר החוץ גדעון סער, נפגש היום עם ממלא מקום נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ, כדי לשכנע אותו שלא להשעות את ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, מכל תפקיד בשירות המדינה וזאת כדי שברוורמן יוכל להתמנות לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

במקביל, המשטרה והפרקליטות הסכימו אתמול עם פרקליטיו של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, כי הוא יוכל לחזור לעבוד בלשכת רה"מ אחרי שנה שבה היה מורחק ממנה, בתנאי שלא ישוחח עם נתניהו על נושאי החקירות בפרשות קטרגייט וההדלפה לבילד. במקביל האריך בית המשפט את איסור היציאה של אוריך מהארץ ב-90 ימים נוספים.