הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר האלופה יפעת תומר-ירושלמי נחקרה היום (ראשון) שוב במשטרה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.

כעת, רשת 13 חושפים ציטוטים מהעימות בחדר החקירות בין סגן הפצ"רית תת-אלוף גל עשהאל לבין התובע הצבאי לשעבר אלוף-משנה מתן סולומש – שהוביל לפענוח מעגל הטיוח של ההדלפה.

על פי הדיווח, במהלך העימות הטיח סולומש, התובע בתיק שדה תימן, בעשהאל, שמונה על-ידי הפצ"רית לבדוק את ההדלפה: "אמרתי לך תקרא לי, אני יודע מי הדליף". עשהאל השיב לו: "לא אמרת לי דבר כזה".

סולומש התעקש: "ודאי שזה היה, באתי אליך לחדר". עשהאל אמר: "לא זוכר דבר כזה". סולומש: "אני זוכר את הסיטואציה, אתה הנהנת בראש".

נזכיר כי בשבועות האחרונים אספו החוקרים את הנתונים מהטלפון של הפצ"רית, וכן מסמכים שונים, והם עימתו את תומר-ירושלמי עם החומרים. החקירה תימשך גם בימים הקרובים, כאשר החוקרים סבורים כי בסוף השבוע הבא הם יסיימו את החקירה, גם ללא מלווה.