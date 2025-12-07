הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר האלופה יפעת תומר-ירושלמי נחקרה היום (ראשון) שוב במשטרה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.
כעת, רשת 13 חושפים ציטוטים מהעימות בחדר החקירות בין סגן הפצ"רית תת-אלוף גל עשהאל לבין התובע הצבאי לשעבר אלוף-משנה מתן סולומש – שהוביל לפענוח מעגל הטיוח של ההדלפה.
על פי הדיווח, במהלך העימות הטיח סולומש, התובע בתיק שדה תימן, בעשהאל, שמונה על-ידי הפצ"רית לבדוק את ההדלפה: "אמרתי לך תקרא לי, אני יודע מי הדליף". עשהאל השיב לו: "לא אמרת לי דבר כזה".
סולומש התעקש: "ודאי שזה היה, באתי אליך לחדר". עשהאל אמר: "לא זוכר דבר כזה". סולומש: "אני זוכר את הסיטואציה, אתה הנהנת בראש".
נזכיר כי בשבועות האחרונים אספו החוקרים את הנתונים מהטלפון של הפצ"רית, וכן מסמכים שונים, והם עימתו את תומר-ירושלמי עם החומרים. החקירה תימשך גם בימים הקרובים, כאשר החוקרים סבורים כי בסוף השבוע הבא הם יסיימו את החקירה, גם ללא מלווה.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אילנית
ניראה שהחוקרים מתחפרים ונותנים גז בניוטרל בפצרית והסמוכים אליה בפרקליטות הצבאית,ולא מוכנים לפרוס כנפיהם יותר מזה קרי בפרקליטות האזרחית והיועמשי"ת שהבג"ץ פסק להם שהם בניגוד עניינים חמור ואסור להם...
ניראה שהחוקרים מתחפרים ונותנים גז בניוטרל בפצרית והסמוכים אליה בפרקליטות הצבאית,ולא מוכנים לפרוס כנפיהם יותר מזה קרי בפרקליטות האזרחית והיועמשי"ת שהבג"ץ פסק להם שהם בניגוד עניינים חמור ואסור להם להיתערב ,מכאן למדים שהם אמורים גם להחקר כי הם מעורבים בפרשת הפצרית.המשך 21:58 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
השיבה שופטינו.
דין צדק לפצ״רית . לפי חוקי בגידה בזמן מלחמה. -יש סיכוי שהיא זכאית? 🤔22:02 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
איפה תרגילי חקירה עדי מדינה חילוט מעצרים במרתפי להב החונטה רוצה לסגור את הטיוח מהר שלא תפתח תיבת שרצים22:32 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
השיבה שופטינו.
דין צדק לפצ״רית . לפי חוקי בגידה בזמן מלחמה. -יש סיכוי שהיא זכאית? 🤔22:02 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אילנית
ניראה שהחוקרים מתחפרים ונותנים גז בניוטרל בפצרית והסמוכים אליה בפרקליטות הצבאית,ולא מוכנים לפרוס כנפיהם יותר מזה קרי בפרקליטות האזרחית והיועמשי"ת שהבג"ץ פסק להם שהם בניגוד עניינים חמור ואסור להם...
ניראה שהחוקרים מתחפרים ונותנים גז בניוטרל בפצרית והסמוכים אליה בפרקליטות הצבאית,ולא מוכנים לפרוס כנפיהם יותר מזה קרי בפרקליטות האזרחית והיועמשי"ת שהבג"ץ פסק להם שהם בניגוד עניינים חמור ואסור להם להיתערב ,מכאן למדים שהם אמורים גם להחקר כי הם מעורבים בפרשת הפצרית.המשך 21:58 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר