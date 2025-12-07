"תקרית חריגה" נרשמה בנמל התעופה הית'רו בלונדון, כאשר שוטרים חמושים הגיעו למקום והורו לנהגים להישאר ברכביהם. גם תנועת הרכבות והאוטובוסים אל נמל התעופה וממנו הופסקה באופן זמני

דיווח ראשוני: כלי התקשורת בבריטניה מדווחים על "תקרית חריגה משמעותית" בנמל התעופה היתר'ו שבלונדון, כאשר שוטרים חמושים הגיעו למקום והורו לנהגים להישאר ברכביהם. גם תנועת הרכבות והאוטובוסים אל נמל התעופה וממנו הופסקה באופן זמני, והכבישים המובילים לשדה נחסמו לתנועה – אך נפתחו מחדש אחרי מספר דקות.

דובר נמל התעופה עדכן כי מדובר באירוע שהתרחש בחניון נמל התעופה, כשהדיווחים בכלי התקשורת טענו כי נרשם "ריסוס גז לא ידוע" באזור. ברשת "סקיי ניוז" דווח כי מספר בני אדם נפצעו וקיבלו טיפול רפואי בזירה, אך על פי ההערכות פציעותיהם לא מוגדרות כרציניות. למרות הדיווחים, במשטרה הבריטית טענו כי "לא מדובר בפעולת טרור או מחאה".

בהמשך דווח ברשת BBC כי גבר אחד נעצר בחשד לתקיפה, לאחר שלפי עדויות ריסס גז פלפל על הנוכחים בחניון. במשטרה ציינו כי הם פועלים לאיתור חשודים נוספים.