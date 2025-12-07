לפחות 25 בני אדם נהרגו ו-6 נוספים נפצעו בשריפה שפרצה במועדון לילה במדינת גואה שבהודו. מחקירה ראשונית עולה כי השריפה פרצה לאחר שמכל גז התפוצץ במטבח המועדון

אסון כבד בהודו: לפחות 25 בני אדם, ביניהם 4 תיירים, נהרגו בשריפה שפרצה הלילה (בין שבת לראשון) במועדון לילה במדינת גואה שבהודו. 6 בני אדם נוספים נפצעו בשריפה, כשהם פונו לטיפול רפואי בבית החולים.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, השריפה פרצה סמוך לחצות (לפי שעון מקומי), כשהמועדון היה מלא במבלים שהגיעו ליעד התיירות הפופולרי. במשטרה אמרו כי מחקירה ראשונית עולה שמכל גז התפוצץ במטבח של המועדון, והוביל לפריצת השריפה שהתפשטה במהירות לשאר הבניין.

כוחות כיבוי פעלו לאורך הלילה כדי להשתלט על הלהבות ולהביא לכיבוי מלא של השריפה, והבוקר עדכנו כי כל הגופות במתחם אותרו. ראש ממשלת גואה, פרמוד סוואנט, אמר כי הנחה לפתוח בחקירה מלאה ומקיפה כדי לבחון את נסיבות התקרית ולקבוע מי אחראי לאסון.

בעקבות האירוע ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שוחח עם סוואנט, והביע תנחומים למשפחותיהם של ההרוגים בשריפה. עוד ציין כי הממשלה תעניק פיצוי כספי למשפחותיהם של הנפגעים באירוע, שיעמוד על סכום של עד 200 אלף רופי (כ-7,200 שקלים) למשפחות ההרוגים, ו-50 אלף רופי (כ-,1,800 שקלים) למשפחות הפצועים.