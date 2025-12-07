10 בני אדם נפצעו בשני תאונות שהתרחשו ברחבי הארץ: 8 פצועים במיניבוס שאיבד שליטה והתהפך בצומת אלוני אבא, ו-2 פצועים סמוך להרצליה אחרי שגבר נפל מגובה ונפגע מרכב חולף

בוקר קשה בדרכים: 10 בני אדם נפצעו בשני תאונות דרכים שנרשמו הבוקר (ראשון) ברחבי הארץ. 8 פצועים נרשמו בצומת אלוני אבא אחרי שאוטובוס איבד שליטה, ובהרצליה נרשם אירוע חריג כשגבר נפל מגובה ונפגע מרכב חולף.

בשעה 4:36 לפנות בוקר התקבל דיווח במד"א על מיניבוס שהתהפך בכביש 7513 בסמוך לאלוני אבא. צוותי כיבוי והצלה הגיעו למקום וחילצו שבעה לכודים, שהועברו לטיפול גורמי הרפואה. במד"א אמרו כי 3 מהפצועים היו במצב בינוני, בהם גבר בן 33 עם חבלה בגב, גבר בן 38 עם חבלות בגפיים התחתונות ובגב וגבר כבן 55 עם חבלות בראש ובחזה. 5 הפצועים הנוספים היו במצב קל. הצוותים העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים רמב"ם.

כשעתיים לאחר מכן דווח על גבר כבן 30 שנפל מגובה ונפגע מרכב בכביש 531 בסמוך למחלף הרצליה מזרח. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום העניקו לגבר טיפול רפואי ראשוני, ופינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה והוא מעורפל הכרה עם חבלה רב מערכתית. נהגת הרכב, אישה בת 71, נפצעה באורח קל בתאונה ופונתה גם כן לבית החולים מאיר.

פרמדיק אוהד ביין וחובשי מד"א סמדר פלד וניר קיסר, סיפרו כי "שמשת הרכב הייתה מרוסקת ולצד הדרך היה גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא מעורפל הכרה עם חבלות קשות בכל חלקי גופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה מאוד. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים את נהגת הרכב שנפצעה באורח קל."