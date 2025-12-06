ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס להשתלחות של ש"ס נגד הציונות הדתית, ואומר כי אין להם מחילה.
בנט שיתף פרשום של ישי כהן על הדברים הקשים שנכתבו בעיתון המפלגה של ש"ס נגד הציונות הדתית, וכתב: "לכל מבזי בני הציונות הדתית מתנועת ש"ס וגם לכל התומכים בשתיקה. לא תהיה לכם מחילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עד שתעברו בין מאות הקברים של הנופלים הקדושים בני הציונות הדתית ששילבו בחייהם ובמותם ספרא וסייפא".
"תעברו אחד אחד ותבקשו סליחה על שביזיתם אותם ואת נשותיהם ("נשים שלא יודעות על הסכנות הרוחניות של בעליהן").
עוד האו כתב: "ואגב הציטוט על רבי עקיבא: רבי עקיבא, גם כרב, היה נושא כליו של בר כוכבא במלחמתו ברומאים. ואני בטוח שהוא היה מתבייש בכם על הדברים האלה".
בין הדברים שנכתבו בעיתון של מפלגת ש"ס על הציונות הדתית: "בראש נושאי הקולות הצורמים ניצבים חובשי כיפות, אבל המסרים היוצאים מפיהם דוחים ומחליאים פי כמה וכמה לעומת כל צר ועוין מהמגזרים האחרים".
– "הציטוטים הארסיים ונוראיים הנשמעים בימים אלו בכלי התקשורת הכלליים, בניצוחן של נשים חובשות כיסוי ראש, המדברות בשם התורה נגד עמלי התורה, הם חסרי תקדים בחציפותם. אין להם שום רתיעה ממסכת המכשלות הרוחניות הקשות האורבות לבעליהן ובניהן שומרי התורה והמצוות בשירות הצבא".
– "ניצבים ביהירות חצופה ממשיכי דרכם של דתן ואבירם, בני דורנו. הללו לא מוכנים אפילו לשמוע על לומד תורה אחד ויחיד". – "זו אותה שנאה עזה שהייתה מנת חלקו של עקיבא בטרם היה לרבי עקיבא. מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור".
– "הם מנצחים בימים אלו על מדורת ההסתה. הם שופכי השמן והנפט על תבערת השנאה הפורצת בראש חוצות".
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
0 דיונים
רון
החרדים הם הזבלים הכי גדולים במדינה אחרי הערבים22:02 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד דוד
Dumb Niggers22:01 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוחנן הסנדלר
לך בנט הנוכל יש מחילה בגניבת הפתק שלי ולצרף אותו לאחים המוסלמים חתיכת גנב נוכל22:01 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לפיד גנץ
ממתי בנט משתייך לציונות הדתית או מייצג אותה ?? בגד בא על מלא... גם לפיד וגם ערבים !!22:00 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יציק
ממתי אתה אתה מבין במחילות ובעולם הבא עוד נוכל שגנב את הקול שלי והשתמש בזה נגדי22:56 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דתי לאומי ואח שכול
אני לא מסכים עם בנט בדרך כלל אבל הפעם הוא צודק, מאיפה העזות של ש"ס לבזות את הנופלים הקדושים??23:10 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מ
אל תדאג מר בנט, גם לך אין (התגובה לגופו של אדם ולא של עניין)23:25 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלומי
צודק23:32 06.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתי
עלובי נפש בראשות המרן וראש הכנופיה דרעי שעליו אמר מרן עובדיה יוסף רשע, כמה רישעות יש בכם סידרתם את משפחותיכם בתפקידים מכובדים עם משכורות מכובדות ושכחתם מעם ישראל, ובחוצפתכם יצאתם נגד הציונות הדתית שהקריבה מאות...
עלובי נפש בראשות המרן וראש הכנופיה דרעי שעליו אמר מרן עובדיה יוסף רשע, כמה רישעות יש בכם סידרתם את משפחותיכם בתפקידים מכובדים עם משכורות מכובדות ושכחתם מעם ישראל, ובחוצפתכם יצאתם נגד הציונות הדתית שהקריבה מאות מבניה הקדושים ןהטהורים ובו בזמן חלק מבניכם השתמט מהצבא והשתמט מבית המדרש,המשך 00:37 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מנסור
יש כאלה שאין להם מחילה מהשכנים שלהם לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.01:36 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר