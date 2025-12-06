ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס להשתלחות של ש"ס נגד הציונות הדתית, ואומר כי אין להם מחילה: "רבי עקיבא היה מתבייש בכם"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס להשתלחות של ש"ס נגד הציונות הדתית, ואומר כי אין להם מחילה.

בנט שיתף פרשום של ישי כהן על הדברים הקשים שנכתבו בעיתון המפלגה של ש"ס נגד הציונות הדתית, וכתב: "לכל מבזי בני הציונות הדתית מתנועת ש"ס וגם לכל התומכים בשתיקה. לא תהיה לכם מחילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עד שתעברו בין מאות הקברים של הנופלים הקדושים בני הציונות הדתית ששילבו בחייהם ובמותם ספרא וסייפא".

"תעברו אחד אחד ותבקשו סליחה על שביזיתם אותם ואת נשותיהם ("נשים שלא יודעות על הסכנות הרוחניות של בעליהן").

עוד האו כתב: "ואגב הציטוט על רבי עקיבא: רבי עקיבא, גם כרב, היה נושא כליו של בר כוכבא במלחמתו ברומאים. ואני בטוח שהוא היה מתבייש בכם על הדברים האלה".

בין הדברים שנכתבו בעיתון של מפלגת ש"ס על הציונות הדתית: "בראש נושאי הקולות הצורמים ניצבים חובשי כיפות, אבל המסרים היוצאים מפיהם דוחים ומחליאים פי כמה וכמה לעומת כל צר ועוין מהמגזרים האחרים".

– "הציטוטים הארסיים ונוראיים הנשמעים בימים אלו בכלי התקשורת הכלליים, בניצוחן של נשים חובשות כיסוי ראש, המדברות בשם התורה נגד עמלי התורה, הם חסרי תקדים בחציפותם. אין להם שום רתיעה ממסכת המכשלות הרוחניות הקשות האורבות לבעליהן ובניהן שומרי התורה והמצוות בשירות הצבא".

– "ניצבים ביהירות חצופה ממשיכי דרכם של דתן ואבירם, בני דורנו. הללו לא מוכנים אפילו לשמוע על לומד תורה אחד ויחיד". – "זו אותה שנאה עזה שהייתה מנת חלקו של עקיבא בטרם היה לרבי עקיבא. מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור".

– "הם מנצחים בימים אלו על מדורת ההסתה. הם שופכי השמן והנפט על תבערת השנאה הפורצת בראש חוצות".