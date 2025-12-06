הלווייתו של אורבך תתקיים בשעה 22 בבית שאן. אוטובוסים יעמדו לרשות המלווים בשני מוקדים: רחוב השיקמה 308 בשעה 21:30, כיכר קופת חולים מאוחדת באלון שבות ב18:30

הלווייתו של רב סרן איתן אורבך ז"ל, שנהרג ביום שישי האחרון בתאונה הקטלנית שהתרחשה בכביש 90 סמוך לצומת מחולה, תתקיים הערב (מוצ"ש) בשעה 22:00 בעיר מגוריו – בית שאן, שם ייטמן בחלקה הצבאית שבבית העלמין.

המשפחה צפויה לשבת שבעה בביתם ברחוב שיקמה 308 בית שאן.

אורבך היה מבעלי עלון השבת "עולם קטן", והתאונה שבה נהרג התרחשה בזמן שהיה במסגרת תפקידו כקצין הגמ"ר האחראי על חוות צפון הבקעה. הוא הותיר אחריו את אשתו נחמה, ואת ילדיו ציון, דעאל, צרי, כרמי וארגמן.

ראש העיר הספיד: "איש החסד הגיבור שלנו"

ראש עיריית בית שאן, ג'קי לוי, אמר כי "היום, הלב של בית שאן נשבר לרסיסים. אנחנו עומדים המומים וכואבים מול הבשורה הנוראה שקיבלנו הבוקר, על מותו של רב סרן איתן אורבך ז"ל. איתן, איש החסד, עמוד התווך של העיר, הגיבור שלנו, נהרג הבוקר בתאונת דרכים בבקעה. ​קשה לתאר במילים את גודל האובדן".

"איתן, רק בן 45, היה הרבה יותר מאיש צבא שמילא את תפקידו במסירות בהגנת בקעת הירדן. הוא היה הפנים החמות של בית שאן: פעיל נמרץ למען הקהילה, אדם עם נשמה ענקית ונדיבה, שפשוט נגע וחיבק כל מי שנקרה בדרכו" סיפר לוי. "​עוד כשבועיים, הוא היה אמור לעמוד בחופה, לחתן את בתו. במקום שמחת חיים, נותרו רק דממה וכאב בלתי נתפסים".

"בשעה קשה זו ​אנו מחבקים חיבוק של כאב ותמיכה את אשתו היקרה, נחמה, ואת חמשת ילדיו המופלאים: ציון, דעאל, צרי, כרמי וארגמן. אין מילים שיכולות לנחם אתכם ברגעים אלו" סיכם. "​כשמצטטים את הפסוק 'הצבי ישראל על במותיך חלל – איך נפלו גיבורים' – זה מרגיש שהפסוק נכתב עבורו. איתן היה מגדלור של אנושיות, גבורה ואור. ​יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעד".

"יהודי רב פעלים, מאיר פנים ואוהב הארץ"

אלישע ירד, הכותב בעלון ועבד עם אורבך, הספיד את מותו. "שוב אסון בהתיישבות החלוצית בצפון הבקעה. הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים" כתב. "רס"ן במיל' איתן אורבך, מייסד ומנהל השבועון 'עולם קטן' בו אני זוכה לכתוב עלה בסערה השמימה הבוקר, בתאונת דרכים שהתרחשה כשהיה במסגרת תפקידו כקצין הגמ"ר האחראי על חוות צפון הבקעה. יהודי רב פעלים, מאיר פנים ואוהב הארץ בכל נימי נפשו".

"הוא הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים – אחת מהן עתידה להינשא בעוד כשבועיים" הוסיף ירד. "אבא, מה כבר אתה רוצה מאיתנו? תגאל אותנו כבר ברחמים".