רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אושרה בממשלה, וכעת תעבור להמשך החקיקה בכנסת. רק שר החקלאות אבי דיכטר התנגד, שרי עוצמה יהודית נמנעו

אחרי המאבק והסערות: רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אושרה כעת (שישי) בישיבת הממשלה. כעת תעבור רפורמת החלב להמשך הליכי החקיקה בכנסת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ומרבית השרים הצביעו בעד, כשרק שר החקלאות אבי דיכטר התנגד. שלושת שרי עוצמה יהודית – השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף, ושר המורשת עמיחי אליהו – נמנעו בהצבעה.

כזכור, אמש סמוטריץ' רתם תמיכה רחבה לרפורמה מצד חבריו לממשלה, שכלל אף את ראש הממשלה נתניהו. עם זאת, במהלך הדיון התפתח עימות חריף בין סמוטריץ' לדיכטר, שהציג את התנגדותו וטען לפגיעה ברפתנים.

דיכטר: "זה לא יתכן שאתם ככה מפתיעים אותנו עם רפורמה שאנחנו לא מכירים. מביאים משהו לממשלה שלא דיברתם איתנו עליו".

סמוטריץ': "איך אתה אומר דבר כזה?! יש לי מכתב שלך לפני שנה וארבעה חודשים בו אתה מגיב לנו על רפורמת החלב ואומר שאתה לא מעוניין להידבר". כאן סמוטריץ' שלף את המכתב של דיכטר והקריא ממנו. דיכטר: "זה לא נקרא..", דודי אמסלם לדיכטר: "בתכלס, עם כל הכבוד לך, בסוף החלב יקר כאן מאד".

דיכטר: "זה לא בגלל משרד החקלאות או הרפתות, אלא בגלל המחלבות הגדולות. והמחלבות לא בתחום שלי. הן באחריות ניר ברקת" (בשלב זה ברקת היה בחוץ). ניר ברקת נכנס: "אני תומך בהרבה דברים שאמר כאן שר האוצר. העמדות שלנו ממש לא רחוקות. אפשר להתקדם בשיח ולדייק את הדברים".

דיכטר: "אתם ברפורמה הזו פוגעים ברפתנים בצורה אנושה". סמוטריץ' "אתה יודע אבי, כמה רפתנים פונים אלי ומתחננים שאקדם את הרפורמה?? הם חוששים לדבר בחוץ כי תנובה יכולה ברגע להפסיק לרכוש מהם חלב ולמוטט אותם ברגע. אבל הם הרפתנים דוחפים אותי לשם, אני יכול להראות לך פה התכתבויות בפלאפון שלי".

סמוטריץ': "חברים, אם אנחנו כממשלה רוצים להיאבק ביוקר המחייה, אז צריכים להיות חזקים מול הטייקונים והמונופולים הגדולים".

בן גביר לסמוטריץ': "בצלאל, אני מסכים איתך שצריך לפתוח ליבוא ויש לך אתגר ענק כי יש יוקר מחיה נוראי וצריך להוריד מחירים אבל מצד שני לא ישבתם עם הרפתנים לא דיברתם לא ניסית ללכת לקראתם . הם שומרים לנו על השטח וגם אם תהיה מלחמה יעצרו לנו את היבוא, שב איתם".

סמוטריץ׳: "אני אשב איתם ואנסה לפתור את זה. הם לא ישבו איתי לא הם ולא דיכטר".

בן גביר לדיכטר: "אבי, זה לא טוב. אתם חייבים לשבת ביחד ולנסות מצד אחד לשמור עליהן ומצד שני להוריד את מחירי החלב".

אמסלם: "הבעיה שלנו זה המונופולים ששולטים במדינה. הם מכתיבים את המחירים". סמוטריץ׳: "דודי, הרפורמה הזו מתחילה לטפל במונופולים. רפורמת החלב היא הסיפתח".

אמסלם: "אני מגיע לקניות ורואה גבינה מיובאת ב-35 שקל לקילו וגבינה ישראלית 400 גרם ב-35 שקל". דיכטר: "אבל תזכרו שבקצה יש אנשים, יש בעלי רפתות. בא נשב על זה 3 חודשים". סמוטריץ׳: "בקצה יש עשרה מיליון אנשים אזרחי ישראל שמשלמים מחיר יקר לכיס של המונופלים. מעבר לזה, אנחנו מנסים להידבר איתך שנה וחצי ואתה בתגובה מחרים את הישיבות".

סמוטריץ׳ המשיך: "אם רוצים לא להילחם ביוקר המחיה כי בכל פעם המונופולים שמים בפרונט את הרפתנים או את בעל החנות בקרית שמונה ומייצרים פייק, אז נגיד ביושר שאין לנו כוונה או יכולת להילחם ביוקר המחיה. החלטנו אחרת, החלטנו שנלחמים בזה".