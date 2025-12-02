בעקבות המכתב של היועצת המשפטית לממשלה הקורא להדיח את השר לביטחון לאומי מתפקידו, איתמר בן גביר תקף בתגובה: "גלי בהרב-מיארה היא עבריינית. לא אנוח ולא אשקוט עד שמעשיה ייחקרו – ישראל לא תהיה מדינת מאפיה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב (שלישי) למכתבה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לראש הממשלה בנימין נתניהו, בה קראה להדיח את בן גביר מתפקידו בטענה להתערבות פסולה בעבודת המשטרה.

"גלי בהרב-מיארה היא עבריינית, ששיבשה הליכי חקירה בנושאים בהם קבע בג״צ שהיא בניגוד עניינים. היא תופרת תיקים לנבחרי ציבור, עובדי ציבור וקצינים בכירים, חותרת באופן מופגן לביצוע הפיכה נגד ממשלה דמוקרטית נבחרת, לביטול חוקים, סיכול החלטות וטרפוד מינויים, וכעת השיא – ניסיון לפטר נבחרי ציבור" טען בן גביר. "לא אנוח ולא אשקוט עד שמעשיה ייחקרו – ישראל לא תהיה מדינת מאפיה".

כאמור, היועמ"שית פנתה הערב לנתניהו במכתב בו הביעה תמיכה בעמדת העותרים לבג"ץ על הדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לדבריה, "השר בן גביר מתערב באופן פסול ושיטתי בעבודת המשטרה, והיסודות שעליהם התבסס פסק הדין שהכשיר את מינויו התערערו. על ראש הממשלה להידרש לנושא".

עוד באותו נושא בן גביר מטיל פצצה: "אני קורא ליועמ"שית לתבוע אותי" 11:26 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

"טרם הקמת הממשלה הוגשה עתירה בה נטען כי אתה מנוע מלמנות את חבר הכנסת בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי. בית המשפט דחה את העתירה, אף שמצא כי המינוי מעורר קושי" כתבה מיארה לנתניהו. לדבריה, פסק הדין התבסס "על יסוד עצמאותה של המשטרה, ועל כך שהשר אינו משמש כמפכ"ל על – והודגש כי בחינת המינוי נעשתה על פי מצב הדברים ביום הגשת העתירה".

לדבריה, "מבחינה משפטית, התשתית המנהלית ראייתית עליה נסמך בית המשפט בפסק הדין שאישר מלכתחילה את מינויו של בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי – השתנתה באופן מהותי, והיסודות המשפטיים שעליהם נשענה הכרעת בית המשפט התערערו. לאחר שכשל הניסיון לקבוע ערובות אפקטיביות בהסכמת השר למניעת התערבות פוליטית פסולה מצידו בעבודת המשטרה, לא ניתן עוד להגן על עצמאות המשטרה מפני הדפוס החוזר של התערבות פסולה ופגיעה בשלטון החוק ובזכויות האדם. הערובות המוסכמות אינן מספקות מענה להתנהלותו החוזרת ונשנית של השר, בניגוד לדין".

"לממשלה אחריות מוגברת להבטיח את פעולתה החוקית של המשטרה כגוף ממלכתי וא-פוליטי. בהעדר יכולת למנוע התערבויות פוליטיות פסולות בעבודת המשטרה, טענות העותרים, ולמצער בקשתם להוצאת צו על תנאי, מעוגנת בתשתית העובדתית והמשפטית, והיא הולמת את חומרת הפגיעה בעקרונות היסוד של הפעלת הכוח המשטרתי במדינה דמוקרטית" סיכמה. "נדרשת אפוא התייחסותך לאמור במכתב זה, ולמכלול האירועים שהתרחשו טרם מינוי חבר הכנסת בן גביר לשר ובשתי תקופות כהונתו. זאת, טרם אשלים את גיבוש עמדתי לעתירות, אותה יש להגיש לבית המשפט עד ה-14 בדצמבר".