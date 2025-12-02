בלתי נתפס: בזמן שישראל עדיין מצויה במלחמה מול חמאס, וכשארגון הטרור טרם החזיר את כל גופות החטופים – בני משפחה של מחבלי חמאס נמלטים לחו"ל

אלפי משפחות של מחבלי חמאס, נמלטות בזו אחר זו מרצועת עזה ועוברות להתגורר בחו"ל – והכל תחת אישור ישראלי. כך דווח כעת (שלישי) בחדשות 12.

משפחות של פעילי חמאס מצליחות בזו אחר זו לעלות על טיסות לחו"ל מתחת לרדאר, ללא מאמץ ומצליחות לארגן היתר בקלות. מאחורי המהלך עומד מנגנון שבמסגרתו ישראל היא זו שמאשרת את הרשימות.

בשבוע שעבר בני משפחה של כתבי אל-ג'זירה שנחשפו בידי צה"ל במהלך המלחמה כמחבלי חמאס – עזבו את הרצועה לקטאר. וכך, הרשימה של אלו שיוצאים מעזה הולכת ומתארכת.

על פי הדיווח, אלו המקורבים של בכירי חמאס שכבר יצאו מהרצועה:

אימו של אנס א-שריף ואשתו – פעל במסווה של עיתונאי ברשת אל-ג'זירה, שימש ראש חוליה בחמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד ישראל. חוסל באוגוסט האחרון.

אשתו של מוחמד קריקע – כתב אל-ג'זירה שנהרג באוגוסט לצד אנס א-שריף.

אשתו של איסמאעיל אל-ע'ול – מחבל נוח'בה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ושימש גם כעיתונאי בערוץ אל-ג'זירה. הוא חוסל בסוף יולי 2024 בתקיפת צה"ל במחנה הפליטים א-שאטי, סמוך לחורבות ביתו של איסמאעיל הניה.

אשתו של ראמי א-ריפי – צלם אל-ג'זירה שנהרג ביולי 2024 יחד עם איסמאעיל אל-ע'ול בתקיפת צה"ל במחנה הפליטים א-שאטי.

אימו של חוסאם שבאת – שימש מחבל בגדוד בית חאנון של חמאס והועסק גם כעיתונאי באל-ג'זירה. הוא חוסל במרץ 2025.

עוד דווח כי מתחילת הפסקת האש, יותר מ-6,000 עזתים עזבו את רצועת עזה לחו"ל. מערכת הביטחון אמנם מחזיקה במפתח הרשימות ונדרשת לקבוע מי עובד ומי ישאר מאחור, אך רוב הבקשות שמוגשות – מקבלות אור ירוק מצד ישראל