ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש אתמול מהשופטים לבטל את יום הדיונים בבית המשפט בשל "סיבות ביטחוניות" והשופטים נעתרו לבקשתו.
למרבה ההפתעה, נתניהו לא היה בדיון בקריה, אלא יצא לסיור בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, כדי לפגוש מתגייסים לחיל הנדסה קרבית, לאחר מכן הגיע נתניהו גם לבית החולים תל השומר כדי לפגוש את הלוחמים שנפצעו בהתקלות בשבת בסוריה.
תמונה של נתניהו בבקו"ם הודלפה עוד קודם לכתבים מקורבים, אבל עכשיו הגיעה ההודעה הרשמית מדוברות ראש הממשלה.
בהודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה נאמר כי לנתניהו התלוו שר הביטחון ישראל כ"ץ, וראש אכ"א האלוף דדו בר כליפא, ראש הסגל צחי ברוורמן, קצין הנדסה ראשי תא״ל יואב טורחנסקי ומפקדת מיטב אל״ם יפעת אשר.
"ראש הממשלה ושר הביטחון פגשו את המתגייסים בשרשרת החיול לפני עלייתם על מדים. לאחר מכן, שוחחו עם המתגייסים החדשים והשיבו על שאלותיהם. בנוסף, ראש הממשלה ושר הביטחון קיבלו סקירה על נתוני הגיוס והתרשמו מהמוטיבציה הגבוהה של בני הנוער להתגייס לשירות קרבי ומשמעותי".
נזכיר כי בזמן שנתניהו מבקר חיילים שמתגייסים לקרבי, בכנסת הוא פועל לאשר את "חוק הגיוס" שייתן פטור לעשרות אלפי צעירים חרדים מלהתגייס. אתמול התברר כי אין לקואליציה רוב להעביר את החוק בגלל התנגדות של הליכוד, הציונות הדתית וח"כים חרדים.
אבישי
ובכן, מה הבעיה, הוא שיקר לאלו שלקחו לעצמם את השלטון, על הראש של כל העם, ורוצים לקחת לראה''מ את הזמן שהוא צריך לעצמו ולכלל ישראל, אוי ואבוי! די למשחקים, המשפט...
ובכן, מה הבעיה, הוא שיקר לאלו שלקחו לעצמם את השלטון, על הראש של כל העם, ורוצים לקחת לראה''מ את הזמן שהוא צריך לעצמו ולכלל ישראל, אוי ואבוי! די למשחקים, המשפט הזה הוא היפך הצדק והיושר בלשון מועטה! ואין טעם לשחק איתם כאילו יש כאן איזה שהוא אמיתיות באישום הזה! כן כן כן, חשוב מאד שראה''מ יבקר את החיילים זה התפקיד שעם ישראל שם עליו, ואין שום טעם שהוא יופיע במופע הנקרא משפט האלפים! תרגע!המשך 15:06 02.12.2025
דן
הוא שיקר לעם שבחר אותו. הוא מסכסך ביננו, הוא אחראי ל-5 מחדלים שפקדו אותנו ולא לקח עליהם אחריות, אחראי לחיזוק חמאס, לדיכוי הצבא, לעזאזל כמה טימטום צריך להיות בנו שעוד נאמין לו?!?!16:11 02.12.2025
מיואש למדי
מילא שלביביסטים אין מוח, אבל גם אין להם לב. כבר לא אכפת להם מטובת המדינה. הנתניהו הזה עושה הכל למען עצמו ולא אכפת לו משום דבר אחר.17:11 02.12.2025
בני
לא הבנתי , מה נההיתם אל ג'זירה 12 שמחפשים אותו?? מה נראה לכם שרק שם הוא היה ?? די כבר15:24 02.12.2025
לבני
לא צריך להיות אל ג'זירה כדי לבקר את ראש הממשלה שלנו. אנחנו (עדיין) מדינה דמוקרטית, רק שהוא מתנהג כמו ארגון פשע שכולם צריכים לסור למרותו16:12 02.12.2025
שמעון
כל הכבוד לנתניהו!
נהדר. אלו אכן סיבות ביטחוניות.16:06 02.12.2025
כל יום ספין חדש מבית הליכוד
צוחק על כולנו16:12 02.12.2025
גלי
בקשת מהמקפצה17:06 02.12.2025
כל הכבוד לנתניהו!
נהדר. אלו אכן סיבות ביטחוניות.16:06 02.12.2025
כל יום ספין חדש מבית הליכוד
צוחק על כולנו16:12 02.12.2025
לבני
לא צריך להיות אל ג'זירה כדי לבקר את ראש הממשלה שלנו. אנחנו (עדיין) מדינה דמוקרטית, רק שהוא מתנהג כמו ארגון פשע שכולם צריכים לסור למרותו16:12 02.12.2025
דן
הוא שיקר לעם שבחר אותו. הוא מסכסך ביננו, הוא אחראי ל-5 מחדלים שפקדו אותנו ולא לקח עליהם אחריות, אחראי לחיזוק חמאס, לדיכוי הצבא, לעזאזל כמה טימטום צריך להיות בנו שעוד נאמין לו?!?!16:11 02.12.2025
מיואש למדי
מילא שלביביסטים אין מוח, אבל גם אין להם לב. כבר לא אכפת להם מטובת המדינה. הנתניהו הזה עושה הכל למען עצמו ולא אכפת לו משום דבר אחר.17:11 02.12.2025
