אתמול ביקש נתניהו לבטל את יום עדותו בגלל "סיבות ביטחוניות" השופטים נעתרו לבקשה. היום הוא הגיע לבקו"ם כדי לפגוש חיילים שמתגייסים להנדסה קרבית

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש אתמול מהשופטים לבטל את יום הדיונים בבית המשפט בשל "סיבות ביטחוניות" והשופטים נעתרו לבקשתו.

למרבה ההפתעה, נתניהו לא היה בדיון בקריה, אלא יצא לסיור בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, כדי לפגוש מתגייסים לחיל הנדסה קרבית, לאחר מכן הגיע נתניהו גם לבית החולים תל השומר כדי לפגוש את הלוחמים שנפצעו בהתקלות בשבת בסוריה.

תמונה של נתניהו בבקו"ם הודלפה עוד קודם לכתבים מקורבים, אבל עכשיו הגיעה ההודעה הרשמית מדוברות ראש הממשלה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . במקום יום עדות, נתניהו בבקו"ם (רועי אברהם/ לע״מ)

בהודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה נאמר כי לנתניהו התלוו שר הביטחון ישראל כ"ץ, וראש אכ"א האלוף דדו בר כליפא, ראש הסגל צחי ברוורמן, קצין הנדסה ראשי תא״ל יואב טורחנסקי ומפקדת מיטב אל״ם יפעת אשר.

"ראש הממשלה ושר הביטחון פגשו את המתגייסים בשרשרת החיול לפני עלייתם על מדים. לאחר מכן, שוחחו עם המתגייסים החדשים והשיבו על שאלותיהם. בנוסף, ראש הממשלה ושר הביטחון קיבלו סקירה על נתוני הגיוס והתרשמו מהמוטיבציה הגבוהה של בני הנוער להתגייס לשירות קרבי ומשמעותי".

עוד באותו נושא סופר: אצביע נגד חוק הגיוס גם אם נתניהו יפטר אותי 12:11 | נחום פרי 12 0 😀 👏

נזכיר כי בזמן שנתניהו מבקר חיילים שמתגייסים לקרבי, בכנסת הוא פועל לאשר את "חוק הגיוס" שייתן פטור לעשרות אלפי צעירים חרדים מלהתגייס. אתמול התברר כי אין לקואליציה רוב להעביר את החוק בגלל התנגדות של הליכוד, הציונות הדתית וח"כים חרדים.