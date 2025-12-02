הזרוע הצבאית של ארגוני הטרור ברצועת עזה החמאס והג'יהאד האיסלאמי הודיעו כי הם מחדשים את החיפושים אחר חלל חטוף בבית לאהיא, בצפון הרצועה

הזרוע הצבאית של ארגוני הטרור ברצועת עזה החמאס והג'יהאד האיסלאמי הודיעו כי מחדשים היום (שלישי) את החיפושים אחר החללים החטופים בבית לאהיא, בצפון הרצועה. כך על פי הדיווח ב"אל ג'זירה".

לפני יומיים נערכה בקיבוץ בארי הלוויתו של החלל האחרון שהוחזר דרור אור ז״ל. בהלוויה עמדו בני משפחתו מול הקהל ונשאו דברים אישיים שנגעו לכל שנות חייו, מהרגעים הקטנים של בית ומשפחה ועד היום שבו הכל נעצר. אחיו אלעד ואביו יובל דיברו בקול רועד, שרטטו מסע של חיים שנגדעו, והותירו עשרות שורות של זיכרונות, אהבה וכאב שלא נעלם.

אלו החללים החטופים שנותרו בשבי כעת:

רן גואילי

רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

ב-30 בינואר 2024 המשטרה הודיעה כי נקבע מותו של גואילי באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעו על בסיס הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים. גואילי היה בן 24 בנופלו, והוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

סותטיסאק רינטלאק

סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו

ב-7 באוקטובר, מחבלי חמאס פשטו על הקיבוץ בזמן שרינטלאק עבד בשדות האזור, והוא נחטף יחד עם עובדים נוספים. ב-16 במאי 2024 עודכנה משפחתו בתאילנד כי הוא נרצח ביום הטבח, וכי גופתו הוחזקה ברצועת עזה.