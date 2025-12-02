התסריטאי והכותב אמיר שפרלינג הודיע היום כי יצטרף למערך ההסברה והתקשורת של מפלגת הדמוקרטים לקראת הבחירות הקרובות. שפרלינג מסר כי הוא מפסיק בשלב זה את כתיבתו בוואלה ובתוכנית ארץ נהדרת לטובת התפקיד החדש.
בהודעתו כתב שפרלינג כי החליט לקחת חלק פעיל במערכת הבחירות וכי הוא רואה במפלגת הדמוקרטים וביו"ר המפלגה יאיר גולן את האופציה היחידה: "יאיר גולן וחברי הכנסת של הדמוקרטים הם היום האופוזיציה האמיתית בישראל, וזה המקום שבו ארצה לתרום על מנת לסייע להם להפוך למפלגת שלטון. בואו ניתן בראש".
שפרלינג, יליד תל אביב, בן 47, הוא בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת רייכמן ובעל תואר שני בקולנוע מאוניברסיטת תל אביב. בעבר שירת כלוחם בגולני וביחידות מודיעין ואיסוף, והחזיק בתפקיד סגן מפקד גלי צה"ל בשנים 2013 עד 2014. בשנים האחרונות שימש ככותב בתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת".
לא מפתיע
עובר מלהעביר מסרים בטלוויזיה, למסרים גלויים יותר..11:23 02.12.2025
שירי מנתניה
אין על גולני!!!11:36 02.12.2025
אורח
גם הביביסטים של גולני? כי יש מלא מהם18:32 02.12.2025
רוני
עם שפרינג השמאלן ובלעדיו השמאל יובס מי זה יאיר גולן ביהי לא רואה אותו ואת השמאל ממטר חבורה של גזענים עלובים שרוצים לשלוט יש בורא...
עם שפרינג השמאלן ובלעדיו השמאל יובס מי זה יאיר גולן ביהי לא רואה אותו ואת השמאל ממטר חבורה של גזענים עלובים שרוצים לשלוט יש בורא עולם שלא אוהב אותכם בהתנהגות שלכם מתנשאים על כלום ושום דברהמשך 11:34 02.12.2025
יעליוח
בושה לגולני11:31 02.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: יעליוח
רק חובבי אלג'זירה 14 האנטישמי זורמים עם "בושה לגולני" ועם הכפשת גיבור ישראל, לוחם גולני, עידן אלכסנדר, שנחטף ב 7 לאוקטובר והושמץ בלי שום בושה ע"י ריקלין, סגל ו""הפטריוטים"". עם ישראל מצדיע לחיילי גולני!12:00 02.12.2025
יוסי
כמה מפתיע! תמיד ידענו שארץ נהדרת היא תוכנית סאטירה מבית היוצר של מר״צ. עכשיו קיבלנו את החותמת הסופית.20:12 02.12.2025
