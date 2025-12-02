אמיר שפרלינג, תסריטאי וכותב ב"ארץ נהדרת", הודיע כי יפסיק את עבודתו בתקשורת ויצטרף למערך ההסברה של מפלגת הדמוקרטים לקראת הבחירות. שפרלינג, לשעבר סגן מפקד גלי צה"ל ולוחם בגולני, צפוי להשתלב בצוות הקמפיין של המפלגה בראשות יאיר גולן

בהודעתו כתב שפרלינג כי החליט לקחת חלק פעיל במערכת הבחירות וכי הוא רואה במפלגת הדמוקרטים וביו"ר המפלגה יאיר גולן את האופציה היחידה: "יאיר גולן וחברי הכנסת של הדמוקרטים הם היום האופוזיציה האמיתית בישראל, וזה המקום שבו ארצה לתרום על מנת לסייע להם להפוך למפלגת שלטון. בואו ניתן בראש".

שפרלינג, יליד תל אביב, בן 47, הוא בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת רייכמן ובעל תואר שני בקולנוע מאוניברסיטת תל אביב. בעבר שירת כלוחם בגולני וביחידות מודיעין ואיסוף, והחזיק בתפקיד סגן מפקד גלי צה"ל בשנים 2013 עד 2014. בשנים האחרונות שימש ככותב בתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת".