בעקבות חוויה לא נעימה שעבר במהלך ראיון לרדיו 103FM, הכתב המשפטי אבישי גרינצייג, הודיע כי אין בכוונתו להתראיין בתכנית אותן מגיש אייל ברקוביץ'

הכתב המשפטי של i24NEWS, אבישי גרינצייג, הודיע כי אין בכוונתו להתראיין יותר לתכניות אותן מגיש אייל ברקוביץ', וזאת בעקבות מקרה שקרה לו אתמול בשידור.

גרינצייג ביפר: "אתמול באמצע פגישה התקשרו אליי מהתכנית של אראל סג"ל ואייל ברקוביץ ב-103 כדי להתראיין על פרסום שלי. לא היה לי נוח, אבל הסכמתי ויצאתי מהפגישה".

"היו לי ראיונות הזויים, אבל זה כנראה בפסגה", כתב גרינצייג, והסביר: " עוד לפני שאני פותח את הפה להגיד בוקר טוב, ברקו שואל בשידור; 'למה מעלים כל הזמן אותי ולא כתבי משפט אחרים?'. אתה גם מבקש ממני להתראיין אצלך וגם שואל בשידור למה מעלים אותי לשידור? יש יותר חוצפה מזו? מדי בוקר וערב העורך של התכנית שולח הודעות ומתקשר ומבקש שוב ושוב שאני אעלה. אז מה הקטע הזה? אבל התעלמתי והמשכתי".

גרינצייג המשיך וכתב: "לאחר שדיווחתי את הדיווח שלי, ברקו הגיב בזלזול: 'לא הבנתי כלום'. אראל מנסה להסביר לו. ברקו לא מתעניין. ואז הוא שואל: 'תגיד, גרינצייג, פרסמת אי פעם משהו על הימין?'. אראל התנדב לענות וענה שפרסמתי הרבה. זה לא הפריע לברקו להמשיך עם המניפסט הזה וביקש את תגובתי. נתתי לו כדוגמה את פרשת מקורבי השר בן גביר, ניסיתי לתת דוגמאות נוספות. להערכתי ברקו לא שמע כלום, והמשיך עם השאלה הזו. ניתקתי וחזרתי לפגישה".

"גם בתוך איזורי החיוג של החוצפה וגסות הרוח יש לדעתי גבול. מאחל בהצלחה מעומק הלב למי שמכאן ואילך יעלה במקומי. נ.ב: אחרי הראיון כל התחנה שלחה הודעות התנצלות, חוץ מברקו כמובן", כתב גרינצייג.