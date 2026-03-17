האישה שחזתה את הקורונה: כך תסתיים המלחמה באיראן. ויש גם תאריך

לצד הניתוחים הביטחוניים והמודיעיניים, תחזיתה של האסטרולוגית המפורסמת ג'סיקה אדמס חושפת איך תסתיים המלחמה באיראן, ומתי זה יקרה?

בעוד מערכת הביטחון והדרג המדיני מנהלים את המערכה מול איראן, יש מי שמנסה לקרוא את המפה דרך הכוכבים. על פי דיווח באתר 'וואלה', האסטרולוגית והמיסטיקנית הבינלאומית ג'סיקה אדמס – שצברה פרסום לאחר שנטען כי חזתה במדויק את מגפת הקורונה – מסמנת כעת את התאריכים הקריטיים לסיום הסכסוך והתפרקות המשטר בטהרן.

אדמס, שפרסמה תחזיות לגבי איראן עוד לפני פרוץ המלחמה הנוכחית, מבססת את דבריה על המפה האסטרולוגית של הרפובליקה האסלאמית מיום הקמתה ב-1979. לדבריה, המשטר הנוכחי נמצא ב"בריחה מוחלטת מהמציאות", תהליך שהחריף לדבריה לאחר האירועים הדרמטיים של השבועות האחרונים.

הלו"ז של הכוכבים: מרץ עד יולי

על פי הדיווח, אדמס מסמנת שלושה מועדים מרכזיים להמשך שנת 2026:

מרץ-אפריל 2026 (עכשיו): אדמס צופה "הלם כלכלי" חסר תקדים שיטלטל את איראן מהיסוד ויביא לזעזוע עמוק בשוקי המטבע שלה, מה שיחליש משמעותית את יכולת העמידה של המשטר. יוני 2026: החודש שבו, לפי התחזית, יגיע לשיא כוחו של העם האיראני אל מול האליטה השלטת. אדמס מגדירה זאת כ"תזמון הטוב ביותר עבור איראן" ב-12 השנים האחרונות. 26 ביולי 2026: זהו התאריך שאותו היא מסמנת כ"יום הדין" של המשטר. לדבריה, ביום זה צפויה "סגירת מעגל היסטורית" וסיום של עידן הדיכוי והבלבול הדתי במדינה.

האם הכוכבים אכן חוזים את המציאות בשטח? בעוד שספקנים ימשיכו להסתמך על הערכות אמ"ן בלבד, אדמס משוכנעת כי המפה האסטרולוגית מראה בבירור ששינוי טקטוני עובר על איראן – והוא קורה מהר ממה שכולם דמיינו.