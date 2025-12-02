שני צעירים בגילאי העשרים לחייהם נפצעו באורח קל בפיגוע דקירה ביישוב עטרת שבבנימין ומטופלים בזירת האירוע. המחבל נוטרל בירי וחוסל

ראשוני: מחבל ביצע פיגוע דקירה ביישוב עטרת שבבנימין וחוסל. שני פצועים באורח קל במקום.

ממד"א נמסר כי בשעה 07:34 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על 2 צעירים שהותקפו בכביש 465 סמוך לעטרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 צעירים כבני 20 במצב קל.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, בעקבות דיווח שהתקבל על חשוד סמוך ליישוב עטרת שבחטיבת בנימין, כוחות צה"ל קפצו לנקודה."

"תוך כדי בדיקת החשוד הוא החל לדקור את הכוח שהגיב בירי לעברו וחיסל אותו. פרטים נוספים בבדיקה. כוחות נוספים קפצו למרחב."

שני הצעירים שנפצעו קל קיבלו טיפול ראשוני במקום ופונו לבית החולים שיבא בתל השומר.