דרמה בתוצאות האמת בסניף הליכוד בבנימין. ח"כ עמית הלוי (שהוא בכלל תושב ירושלים), ניצח את הסניף כשהוא מקבל יותר נציגים מכל המתחרים ביחד.
הלוי, שהוביל את "פורום הניצחון" וזכה איתו להישג של 40% בסניף ירושלים מול ברקת ואמסלם שנאלצו לעשות סולחה אחרי שנים של איבה, ניצח גם בבנימין עם 60% מהנציגים לוועידת הליכוד.
הניצחון הזה מוחץ אפילו יותר כשמולו התמודדו קבוצות מטעם ראש המועצה ישראל גנץ, קבוצה של נציג יו"ש בליכוד ח"כ אביחי בוארון שמתגורר בבנימין ונתמך על ידי ישיבת מצה יריחו, וקבוצה בראשות ישי מרלניג שהורץ על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ.
מתוך 95 נציגים לסניף בנימין, זכתה הקבוצה של הלוי ב-58 נציגים מול 12 בלבד של בוארון ו-6 של גנץ.
בסניף גוש עציון קיבל הלוי 33% (12 נציגים) והפסיד לפורום כביש 60, ובאפרת זכה לנציג אחד אבל גם מחוץ ליו"ש ובעוד מקומות. בסך הכל, עם ההישג הגדול בסניף ירושלים בו זכה ב-71 נציגים ויחד עם בנימין ושאר הסניפים, הלוי הגיע ליותר מכ-200 חברי מרכז, שזוהי הקבוצה הגדולה ביותר ביו"ש כיום.
ח"כ עמית הלוי מסר לסרוגים: "תוצאות הבחירות בבנימין, כמו בירושלים ובגוש, הוכיחו דבר אחד – מבחינת חברי הליכוד הלובי הכי חשוב במרכז הליכוד הוא הלובי לעם ישראל ולאינטרסים הלאומיים. זו זכות גדולה עבורי להיות חלק מהחבורה של 'פורום הניצחון בליכוד'. חבורה של אנשים איכותיים, רציניים שיפעלו בנחישות וללא מורא כדי להביא לשינוי מהותי במערכת המשפט, בתפיסת הביטחון, בריבונות ובמשילות ובנושאים רבים שצריכים להיות במרכז סדר היום הלאומי שלנו"
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
משתמטים בושה
מי שתומך בחוק ההשתמטות שיתבייש20:58 29.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורן לוי
זה נבלה וזה טרפה21:09 29.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
עמית הלוי עבר דירה לבנימין21:08 29.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורן לוי
זה נבלה וזה טרפה21:09 29.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
עמית הלוי עבר דירה לבנימין21:08 29.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משתמטים בושה
מי שתומך בחוק ההשתמטות שיתבייש20:58 29.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר