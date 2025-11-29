ניצחון ענק לח"כ עמית הלוי בבחירות הפנימיות בליכוד. הקבוצה בראשותו ניצחה ב-60% בבחירות לוועידת הליכוד כשהיא מנחילה הפסד צורב לראש המועצה ישראל גנץ ולח"כ אביחי בוארון

דרמה בתוצאות האמת בסניף הליכוד בבנימין. ח"כ עמית הלוי (שהוא בכלל תושב ירושלים), ניצח את הסניף כשהוא מקבל יותר נציגים מכל המתחרים ביחד.

הלוי, שהוביל את "פורום הניצחון" וזכה איתו להישג של 40% בסניף ירושלים מול ברקת ואמסלם שנאלצו לעשות סולחה אחרי שנים של איבה, ניצח גם בבנימין עם 60% מהנציגים לוועידת הליכוד.

הניצחון הזה מוחץ אפילו יותר כשמולו התמודדו קבוצות מטעם ראש המועצה ישראל גנץ, קבוצה של נציג יו"ש בליכוד ח"כ אביחי בוארון שמתגורר בבנימין ונתמך על ידי ישיבת מצה יריחו, וקבוצה בראשות ישי מרלניג שהורץ על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ.

עוד באותו נושא עמית הלוי על ההצבעה נגד הקואליציה: "אסור לחזור על הכשלים" 12:47 | אליהו לוקסנברג 11 0 😀 👏

מתוך 95 נציגים לסניף בנימין, זכתה הקבוצה של הלוי ב-58 נציגים מול 12 בלבד של בוארון ו-6 של גנץ.

בסניף גוש עציון קיבל הלוי 33% (12 נציגים) והפסיד לפורום כביש 60, ובאפרת זכה לנציג אחד אבל גם מחוץ ליו"ש ובעוד מקומות. בסך הכל, עם ההישג הגדול בסניף ירושלים בו זכה ב-71 נציגים ויחד עם בנימין ושאר הסניפים, הלוי הגיע ליותר מכ-200 חברי מרכז, שזוהי הקבוצה הגדולה ביותר ביו"ש כיום.

עוד באותו נושא הישג ליוסי דגן: זינוק דרמטי ל-150 חברי מרכז הליכוד 14:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ח"כ עמית הלוי מסר לסרוגים: "תוצאות הבחירות בבנימין, כמו בירושלים ובגוש, הוכיחו דבר אחד – מבחינת חברי הליכוד הלובי הכי חשוב במרכז הליכוד הוא הלובי לעם ישראל ולאינטרסים הלאומיים. זו זכות גדולה עבורי להיות חלק מהחבורה של 'פורום הניצחון בליכוד'. חבורה של אנשים איכותיים, רציניים שיפעלו בנחישות וללא מורא כדי להביא לשינוי מהותי במערכת המשפט, בתפיסת הביטחון, בריבונות ובמשילות ובנושאים רבים שצריכים להיות במרכז סדר היום הלאומי שלנו"