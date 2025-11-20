משה פייגלין חושף כי בבחירות 2019 הוא הציע לרב אורי שרקי להיות חלק מרשימת 'זהות' לכנסת, אך הרב שרקי סירב: "זו הייתה סטירת לחי. אם הוא היה, הישיבות לא היו נגדי"

יו"ר מפלגת 'זהות', חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, חושף את הסירוב של הרב אורי שרקי להצטרף למפלגתו בבחירות 2019, ואמר כי זו הייתה "סטירת לחי".

בראיון לפודקאסט של הרב ספי גלדצהלר, שיפר פייגלין: "כשאני באתי לרב שרקי ואמרתי לו: 'בוא, אני רוצה אותך אצלי במקום הכי בולט ברשימה של 2019, אני קיבלתי את אחת מסטירות הלחי היותר קשות שקיבלתי".

פייגלין חשף את חלקו של הרב שרקי בהקמת זהות: "הוא עשה בשבילי הכל, הרב שרקי, הוא היה דמות מובילה, הישיבות של זהות היו אצלו בבית. לא נעים לי להגיד את זה אבל הוא אמר לי, 'אין היתכנות'. אתה יודע מה הרגשתי באותו רגע? מה זאת אומרת אין היתכנות? אתה רב. אתה אידיאולוג, אני צריך לדאוג להיתכנות, לא אתה. אם זה אמיתי, תעשה".

פיגלין טען כי אם הרב שרקי היה מצטרף אליו, זהות הייתה מצליחה לקבל עוד כמה מנדטים: "הייתי על הקשקש. חסרו לי 14,000 קולות כדי להיכנס. אם הרב שרקי היה ברשימה הישיבות לא היו יכולות לעשות את כל מה שהם עשו נגדי ונגד זהות".

"הוא היה מביא לי הרבה יותר מ-14,000 קולות שהיו חסרים לי. אם זה היה קורה, זה היה מתגלגל לליכוד החדש אני אומר את זה בכאב גדול".