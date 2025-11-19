מכבי חיפה בכדורסל הודיעה על פיטורי המאמן בני כץ והמנהל המקצועי, ואגדת המועדון עידו קוז'יקרו. הפיטורים מגיעים כשהקבוצה במקום האחרון בטבלה

מכבי חיפה בכדורסל הודיעה היום (רביעי) על פיטורי המאמן בני כץ והמנהל המקצועי, ואגדת המועדון עידו קוז'יקרו. הפיטורים מגיעים כשהקבוצה במקום האחרון בטבלה, ללא ניצחון אחרי שבעה מחזורים.

המועדון הודיע: "לאחר פגישות שנערכו היום בין הנהלת המועדון למנהל המקצועי עידו קוז'יקרו ולמאמן הקבוצה בני כץ, הוחלט על סיום הדרך המשותפת. אנו מודים לעידו ובני על שנים רבות במועדון בתפקידיהם השונים. הודעה על מינוי מאמן חדש תפורסם בהמשך".

מכבי חיפה זכתה באליפות ב-2013 אך מאז הדרדרה. בעונה שעברה עלתה לליגה הלאומית ומינתה את אגדת המועדון ושחקן הקבוצה שזכתה באליפות למנהל המקצועי. אך בפועל הקבוצה לא הצליחה לנצח העונה, והיא נמצאת עמוק בתחתית הליגה השנייה.

בעונה שעברה היא סיימה במאזן 0-30 והעפילה למשחקי הפלייאוף שם ניצחה ברבע הגמר 1-2 את עירוני אליצור גבעתיים ובחצי הגמר ניצחה 0-2 את הפועל מגידו, במשחק הראשון של סדרת הגמר ניצחה את מכבי פתח תקווה אליצור, אך בטרם הושלמה הסדרה עלתה לליגה הלאומית בגלל ביטול העונה בעקבות מבצע עם כלביא.