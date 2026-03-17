אחרי 20 שנה: עוד צעד לביטול ההתנתקות

עשרים שנה אחרי הגירוש מועצת שומרון ואמנה הציבו את הקראוונים בשא-נור. יוסי דגן ראש מועצת שומרון שגורש בעצמו משאנור אמר: "צעדים אחרונים בדרך חזרה לשא-נור שלנו. סוף הצדק לנצח - אנחנו חוזרים הביתה"

היסטוריה בצפון השומרון: עשרים שנה לאחר הגירוש, המועצה האזורית שומרון ותנועת אמנה הועלו הבוקר הקרוונים ליישוב שא-נור. עשרות קרוונים הונחו עבור המשפחות, ובהמשך יוכנו התשתיות הנדרשות במקום. עם השלמת כביש עוקף סילאת, יעלו משפחות הגרעין ומשפחות המגורשים חזרה לביתם בשא-נור - אחרי 20 שנות גירוש.

כזכור, לפני כשלושה חודשים אישרה מועצת התכנון העליונה את תוכנית המתאר לבניית 126 יחידות דיור ביישוב שא-נור שנחרב בגירוש. האישור מהווה את הבסיס החוקי לבניית היישוב מחדש ולחזרת המשפחות למקום.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' וראש מועצת שומרון יוסי דגן, שמובילים יחד את מהלך השיבה לצפון השומרון, סיירו אז בשא-נור ובירכו על האישור.

סמוטריץ': "מוחקים את חרפת הגירוש"

השר בצלאל סמוטריץ' אמר בסיורו המשותף עם ראש מועצת שומרון בשא-נור: "במשך עשרים שנה אתם מובילים את הדרישה לשוב, ועכשיו אתם מובילים את העבודה המקצועית של הגשת התוכנית. אנחנו מוחקים את חרפת הגירוש מצפון השומרון ומיישבים את ארץ ישראל מחדש".

"אני מודה למנהלת ההתיישבות, למנהל האזרחי, לאנשי המקצוע, לצה"ל, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד, לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולראש מועצת שומרון יוסי דגן".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון ומגורש משא-נור בעצמו אמר: "צעדים אחרונים בדרך חזרה לשא-נור שלנו. סוף הצדק לנצח - אנחנו חוזרים הביתה. אני מודה מקרב לב לשר בצלאל סמוטריץ' שמוביל את המהלך הזה בנחישות, ליהודה אליהו, לצה"ל, פיקוד מרכז, אוגדת איו"ש, חטיבת שומרון, תנועת אמנה, לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לצוות המועצה האזורית שומרון, למזכירות גרעין שא-נור ולמשפחות הגרעין".