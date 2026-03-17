"נכה באויב בכל מקום": האזינו לקולות הקשר מעומק לבנון

אוגדה 91 מרחיבה את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון להסרת האיום על יישובי הצפון. בקולות הקשר הצהיר מפקד האוגדה כי הכוחות יפעלו בנחישות כחיץ לפני האזרחים ויכו באויב בכל מקום שיידרש

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, תוך העמקת האחיזה המבצעית בשטח. הכוחות פועלים בנחישות לאיתור והשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה, במטרה להסיר את האיום הישיר על יישובי קו התפר ולאפשר את חזרת התושבים לבתיהם בביטחון.





במסגרת הפעילות, איתרו הלוחמים בשטח מתחמי לחימה ומחסני אמצעי לחימה משמעותיים. הממצאים כוללים משגרי רקטות, טילי נ"ט, רימונים וציוד צבאי רב שהוסלק בלב כפרים ובמרחבים סבוכים. חשיפת התשתיות הללו פוגעת ביכולת המבצעית של חיזבאללה להוציא לפועל מתווי תקיפה לעבר שטח ישראל.





קולות הקשר מהשטח חשפו את רוח המפקדים והלוחמים עם היציאה לשלב הרחבת הפעילות. מפקד אוגדה 91 הדגיש בדבריו לכוחות כי הצבא מהווה את החיץ המגן לפני האזרחים, וכי התקדמות הכוחות נועדה להבטיח ביטחון ארוך טווח. הוא הצהיר כי צה"ל יכה באויב בכל מקום בו יידרש לכך, תוך גילוי נחישות ודבקות במשימה.





הפעילות הקרקעית מלווה בסיוע אש רציף של חיל האוויר וכוחות ארטילריה, המבצעים תקיפות מקדימות וחיפוי לכוחות המתמרנים. השילוב בין המודיעין המדויק לכוחות בשטח מאפשר לאוגדה 91 להמשיך בחשיפת נכסים אסטרטגיים של האויב ולנטרלם באופן שיטתי ומקצועי.